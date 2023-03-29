南韓產業競爭力大洗牌，受到半導體市況惡化衝擊，分析師預測，長年高居南韓上市公司營業利潤第一名的三星，名次將一舉退居到第五，現代汽車反而因銷量增加可望登上榜首。

根據《BusinessKorea》報導，南韓金融資訊分析機構FnGuide公布數據顯示，分析師預期三星第一季營業利潤將年減88%至1.6414兆韓元，主因在於該公司負責晶片業務的裝置解決方案（DS）部門營收大幅下降；此外，SK海力士更可能陷入虧損，預估首季營業虧損額恐達3.4864兆韓元。

反觀南韓汽車製造商的營業利潤明顯飆升，分析師看好現代汽車第一季營業利潤達2.5481兆韓元、年增32%，將在南韓上市公司中拿下龍頭寶座。此外，起亞汽車去年排名第十，今年則估計以2.0278兆韓元營業利潤躍升至第二。

南韓產業通商資源部日前公布，南韓汽車今年2月出口額達55.9億美元，與2022年同期相比大幅成長47.1%，創下歷年同月新高。若從銷量來看，則年增34.8%至22.2934萬輛。