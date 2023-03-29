拜登政府近期將TikTok視為頭號敵人，不排除以國安為由下令禁用，TikTok儼然成為下一個華為。美國追殺大陸科技業，真能成為最後贏家？專家警告，使用出口管制等冷戰時期的工具，最大風險是對美國科技業效益和全球技術創新帶來損害，更可能刺激大陸取得技術突破，那麼美國的做法將是失敗的。

美國之音報導，上周（3/23）華為發表新款摺疊螢幕手機MateX3和旗艦新機P60，但因受到美國制裁，這兩款手機均無法支援5G，也不能使用谷歌的安卓（Android）操作系統。

華為常務董事余承東先前受訪時提到，「華為自己的晶片沒辦法生產，別人的晶片也不能賣給華為。華為作為5G全球領導者，在5G時代卻是唯一賣4G手機的廠商，這是個笑話。」

華盛頓智庫戰略與國際研究中心（CSIS）主任James Lewis表示，制裁效果喜憂參半，一是華為永遠不會放棄；再者北京政府也不會讓華為倒掉，因此華為找到另一生機，繼續銷售4G或更早之前的產品。他直言「華為雖遭美國制裁，但靠4G技術存活下來」。

報導指出，2019年以來，美國對華為祭出好幾波出口管制措施，斷供美企晶片，也禁止對大陸出口「晶片之母」EDA（電子設計自動化）軟體，讓華為無法設計自己的晶片。

不過，美企仍可向美國商務部申請銷售4G等非先進技術產品給華為，英特爾、高通分別向華為供貨NB晶片及4G智慧手機晶片。

拜登政府全面技術封殺，進一步壓縮華為的生存和發展空間，因為華為部分4G設備生產還是離不開美國技術。

儘管如此，商業資訊公司Albright Stone Group副總裁Paul Triolo認為，使用出口管制等冷戰時期的工具，最大風險是對美國科技業效益和全球技術創新帶來損害，更有可能刺激大陸取得技術突破。

Triolo說，如果未來10年「小院高牆」政策的結果，是大幅減緩技術創新，並大規模激勵大型對手技術生態系統的發展，那麼美國的做法將被判定為是失敗的