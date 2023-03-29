澳洲醫師蔓絲柏格（Ginni Mansberg）在新書《拯救大腦》（Save Your Brain）中訪問22名專家，詢問他們維持自身大腦健康的秘訣，她在訪問中歸納出攝取保健食品及嚴格控制飲食並非必要，充足睡眠及運動才是這些專家們日常生活中最重視的2件事。

■「適當地」運動

蔓絲柏格說她交談的每一個專家都提到了運動，但不是一周踱步一次那種，例如美國匹茲堡大學（University of Pittsburgh）鑽研女性大腦老化的專家瑟斯頓（Rebecca Thurston）一周健身6天，她的健身菜單結合有氧、力量訓練、瑜珈及高強度間歇運動；史丹佛大學神經病學家韓德森（Victor Henderson）每周進行2至4次結合有氧及阻力訓練的運動；墨爾本透納大腦及心理健康機構（Turner Institute for Brain and Mental Health）神經病學家Trevor Chong的方式比較簡單，他每天在家用半小時健身器材。

蔓絲柏格說，事實上不需要非常高強度的運動，種花也可以是非常有效的運動，例如英國紐卡索大學（Newcastle University）醫學系教授龐德（Dimity Pond）除了種花外，過去10年來他每天步行半小時，一周維持5天。

■睡眠最重要

所有專家們都表示，每天有7至8小時的良好睡眠最重要。瑟斯頓偶爾有失眠困擾，當睡不著時，她會透過「失眠的認知行為治療」（Cognitive behavioral therapy for insomnia，CBT-I）改善症狀。

■心臟很重要

蔓絲柏格說，多數專家固定看醫生，確保心臟健康，例如Trevor Chong就計劃監測、治療任何可能出現的血管風險因子。

■飲食

她訪問的多數專家都有注意自己的飲食，不過很少人非常肯定自己是對的。Trevor Chong盡量不吃太多肉或加工食品；瑟斯頓崇尚地中海飲食，多吃海鮮、豆類、水果及蔬菜，哈佛大學神經學系助理教授巴克莉（Rachel Buckley）執行間歇性斷食。

■喝酒、抽菸及其他壞習慣

蔓絲柏格訪問的專家中，沒有一位抽菸，不過幾乎所有人仍有適度飲酒，不喝酒的人是出於和大腦無關的理由。Trevor Chong每周喝10「標準杯」，而且只在周五至周日晚間飲酒；雪梨大學大腦及心智中心（Brain and Mind Centre）主任希奇（Ian Hickie）會在用餐及社交時少量飲酒；韓德森飲酒之外仍會喝咖啡。

■訓練大腦

蔓絲柏格指出，鍛鍊大腦和鍛鍊身體一樣重要，專家們都稱，工作幫助他們的大腦和社交生活保持活躍，例如韓德森已經70歲了，但他仍在大學工作，工作之餘，他也熱愛看電視節目；瑟斯頓則會每天練習冥想。

沒有時間訓練大腦的人也沒關係，和孫子們互動也能順便鍛鍊腦力，龐德就認為孫子們不斷在挑戰他的腦力，另外他也和朋友們組讀書會。

■需要保健食品嗎？

值得注意的是，包括Trevor Chong、希奇、韓德森等多位專家都批評保健食品對保護大腦健康無效，Trevor Chong說，沒有足夠證據證明保健食品對大腦健康的影響。

會吃保健品的專家主要攝取維生素D，龐德說他會吃維生素D來強化骨骼，以及魚油維護關節健康，不過沒有為了維持大腦健康服用特定保健品。

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