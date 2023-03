澳洲醫師蔓絲柏格(Ginni Mansberg)在新書《拯救大腦》(Save Your Brain)中訪問22名專家,詢問他們維持自身大腦健康的秘訣,她在訪問中歸納出攝取保健食品及嚴格控制飲食並非必要,充足睡眠及運動才是這些專家們日常生活中最重視的2件事。

■「適當地」運動

蔓絲柏格說她交談的每一個專家都提到了運動,但不是一周踱步一次那種,例如美國匹茲堡大學(University of Pittsburgh)鑽研女性大腦老化的專家瑟斯頓(Rebecca Thurston)一周健身6天,她的健身菜單結合有氧、力量訓練、瑜珈及高強度間歇運動;史丹佛大學神經病學家韓德森(Victor Henderson)每周進行2至4次結合有氧及阻力訓練的運動;墨爾本透納大腦及心理健康機構(Turner Institute for Brain and Mental Health)神經病學家Trevor Chong的方式比較簡單,他每天在家用半小時健身器材。

蔓絲柏格說,事實上不需要非常高強度的運動,種花也可以是非常有效的運動,例如英國紐卡索大學(Newcastle University)醫學系教授龐德(Dimity Pond)除了種花外,過去10年來他每天步行半小時,一周維持5天。

■睡眠最重要

所有專家們都表示,每天有7至8小時的良好睡眠最重要。瑟斯頓偶爾有失眠困擾,當睡不著時,她會透過「失眠的認知行為治療」(Cognitive behavioral therapy for insomnia,CBT-I)改善症狀。

■心臟很重要

蔓絲柏格說,多數專家固定看醫生,確保心臟健康,例如Trevor Chong就計劃監測、治療任何可能出現的血管風險因子。

■飲食

她訪問的多數專家都有注意自己的飲食,不過很少人非常肯定自己是對的。Trevor Chong盡量不吃太多肉或加工食品;瑟斯頓崇尚地中海飲食,多吃海鮮、豆類、水果及蔬菜,哈佛大學神經學系助理教授巴克莉(Rachel Buckley)執行間歇性斷食。

■喝酒、抽菸及其他壞習慣

蔓絲柏格訪問的專家中,沒有一位抽菸,不過幾乎所有人仍有適度飲酒,不喝酒的人是出於和大腦無關的理由。Trevor Chong每周喝10「標準杯」,而且只在周五至周日晚間飲酒;雪梨大學大腦及心智中心(Brain and Mind Centre)主任希奇(Ian Hickie)會在用餐及社交時少量飲酒;韓德森飲酒之外仍會喝咖啡。

■訓練大腦

蔓絲柏格指出,鍛鍊大腦和鍛鍊身體一樣重要,專家們都稱,工作幫助他們的大腦和社交生活保持活躍,例如韓德森已經70歲了,但他仍在大學工作,工作之餘,他也熱愛看電視節目;瑟斯頓則會每天練習冥想。

沒有時間訓練大腦的人也沒關係,和孫子們互動也能順便鍛鍊腦力,龐德就認為孫子們不斷在挑戰他的腦力,另外他也和朋友們組讀書會。

■需要保健食品嗎?

值得注意的是,包括Trevor Chong、希奇、韓德森等多位專家都批評保健食品對保護大腦健康無效,Trevor Chong說,沒有足夠證據證明保健食品對大腦健康的影響。

會吃保健品的專家主要攝取維生素D,龐德說他會吃維生素D來強化骨骼,以及魚油維護關節健康,不過沒有為了維持大腦健康服用特定保健品。

