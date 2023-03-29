美國晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前宣布，聯手台積電、新思科技和艾司摩爾（ASML）等半導體廠，推出新軟體庫「cuLitho」，預計能提升微影技術效率超過40倍，台積電將於6月開始應用。面對「強強聯手」來勢洶洶，韓媒認為，三星也應積極布局合作夥伴獲得支持，才能夠與台積電抗衡。

韓媒BusinessKorea指出，25日有外媒報導，台積電已經確定與輝達、新思科技和艾司摩爾合作，加速開發2奈米和更先進代工製程技術。根據合作計畫，新思科技、台積電將cuLitho整合至軟體、製程及系統中，而艾司摩爾則負責製造和供應EUV設備。

外媒評估，輝達加速運算的技術對台積電2奈米技術發展非常重要，輝達表示，cuLitho能為目前微影技術效能提高40倍以上。黃仁勳說，這種合作關係能增加晶圓廠產能，又能減少碳排放，為發展2奈米或者更先進技術奠定基礎。

外媒稱，這些頂尖半導體公司的合作，對台積電2奈米及更先進製程的發展有很大幫助。據日經亞洲報導，台積電已經在竹科生產2奈米晶片。

BusinessKorea引述專家說法，認為三星也需要建立類似的合作關係獲得支持，以維持三星在與台積電先進晶片技術的競爭。