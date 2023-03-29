全民普發現金6000元快到手了！立法院24日三讀通過疫後特別預算案，財政部也表示，採取登記入帳的民眾，4月6日起就會陸續入帳；而4月6日後登記的民眾，會在登記後2個工作天入帳。而近日就有一份最新的民調指出，有76％的民眾選擇「到郵局櫃檯或ATM領6000元」，僅有19％的民眾選擇「網路登記入帳領6000元」，引發討論。

根據YouTube頻道《桃園孫先生》28日起，對於「政府普發6000元。請問您會怎麼領」進行了網路民調，截至28日晚間23時，已有5503人參與投票，有76％的民眾選擇「到郵局櫃檯或ATM領6000元」、僅有19％的民眾選擇「網路登記入帳領6000元」、有3％的民眾選擇「不會去領，留給政府自由運用」、有1％的民眾有「其他意見」，另也有2％的民眾「沒意見」

而財政部呼籲，選擇線上登記的民眾，務必於3月28日6點後到官網（http://6000.gov.tw）查詢實際登記結果，而此份民調一出爐，也引起大量網友熱烈討論。許多網友紛紛留言表示「領6000元非常麻煩，登記一堆規定，而且網路很難點進去」、「直接入郵局帳號，快又安全」、「去一趟郵局比較實在」、「一定要去領，不領會不會又要被私吞了呢？」、「不一定要上網登記，直接去ATM領還有很多方式可領」、「資安沒在管，還是去ATM領比較實在」。