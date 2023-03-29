前總統馬英九27日赴大陸參訪，蔡英文總統29日也將啟程出訪中美洲友邦，由於過境美國期間將會晤眾議院議長麥卡錫，為防中共大規模軍事恫嚇，國安會祕書長顧立雄此次未隨行，而是坐鎮國內因應突發狀況。對此，前立委沈富雄28日就嚇壞驚呼「不合體制」，引發討論。

趙少康28日在網路節目《少康戰情室》中，對於蔡英文訪美由顧立雄坐鎮國內非常驚訝，直言「總統不在應該是要由副總統坐鎮，怎麼是顧立雄坐鎮？這很奇怪，總統不在一定是副總統，他一定有一個位階」，而一旁的沈富雄也認為「不合體制」。

據了解，有鑑於去年美國眾議院議長裴洛西訪台，差點引爆台海危機，此次蔡過境美國將在當地時間4月5日於加州會晤麥卡錫，「蔡麥會」讓府方不敢大意。而黨政人士透露，國安會在出訪前已就各種可能狀況沙盤推演並預為因應。過去蔡英文出訪，除2019年李大維因身體不適請假外，國安會祕書長大多隨行，此次顧立雄則全程坐鎮國內。

此外，面對中共可能趁蔡出訪進行軍事恫嚇，國防部副部長柏鴻輝表示，國軍針對對岸所有動態必須有所掌握，這部分不用擔心。