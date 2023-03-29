前總統馬英九27日抵陸展開祭祖交流之旅，28日赴南京中山陵拜謁國父孫中山，題字「和平奮鬥，振興中華」，並寫下民國紀年「百十二」。媒體人張禹宣在《頭條開講》節目強調，馬英九透過「百十二」、「中華民國現存112年」及自己是「前總統」等論述，證明中華民國曾經在大陸，兩岸之間有互信基礎就有得談，真正做到了融冰、和平。反觀民進黨吃不到葡萄說葡萄酸，連見都見不到對岸，到底要怎麼個和平保台法？

「馬英九真的是一個重要的里程碑跟敲門磚！」張禹宣表示，因為他象徵私人的身分，也就是第三方民間的裡應外合，剛好促成一個和平的契機。仔細看馬英九這次從頭到尾12天的行程，只有一個重點，叫作把中華民國在大陸這個歷史給喚回來。

張禹宣提到，馬英九表現最棒的一個點在於，過去大家只認為說，你可以透過歷史這樣的一個定位，說因為中華民國是一個歷史。大家要知道，共產黨不是完全封殺中華民國的，在他們的歷史劇裡面看得到中華民國，看得到孫中山，看得到辛亥革命。

「但是馬英九在這樣的基礎上，更進一步，達到什麼樣的效果？」張禹宣指出，他透過不管是「百十二」這樣的落款，甚至在演說裡面直接說「中華民國現存112年」，以及自己是「前總統」這樣的身分，完完全全證明一件事情：中華民國曾經在大陸，他把這樣的歷史，透過這樣的行為去驗證，這樣得到一個結果，就是如果中華民國可以重新等於中國的話，這樣至少兩岸之間就有得談了，因為我們有互信基礎了嘛！

張禹宣強調，馬英九真正做的是融冰、做的是和平的角色，反觀這些膝反射的民進黨，不斷地批評說你這個是自我矮化怎樣的，這個就是吃不到葡萄說葡萄酸。你不要說別人的接待層級，你是想做都做不到，在這個點上反而凸顯出一件事情：你民進黨的和平保台，到底是要怎麼個保台法？因為馬英九在示範你給看了，他用最標準最完美的做法示範給你看，你還是有意見，反觀連見都見不到的民進黨，你要怎麼樣跟對岸談？