有名阿伯腳踏車要過馬路時，卻遇到公車未禮讓右轉，嚇得他往後直退3步閃過。

桃園公車不意外？桃園市桃園區大同路與萬壽路二段路口，有位阿伯牽著腳踏車走在斑馬線上要過路口時，突然有輛公車疑似未發現斑馬線上有人，僅減速未停而直接右轉，嚇得在斑馬線上的阿伯「直退3步」；對此，網友也搖頭「好險他是用走的，用騎的可能就...」、「請檢舉」。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」分享1段44秒行車紀錄器影像，拍攝地點位於桃園市桃園區大同路與萬壽路二段路口，從影片中可見，有名騎單車的阿伯要過馬路，他先騎到斑馬線上，便下車用牽的方式過馬路，豈料，正好有輛公車從萬壽路二段要轉進大同路，該公車疑似未發現有行人在斑馬線上，且公車也未停等看路況再開，僅是減速直接又轉，嚇得牽腳踏車的阿伯往後退3步。

影片一出，網友紛紛留言表示「笑死，今天才從同一個地方經過，只能說桃客不意外」、「好險他是用走的，用騎的可能就...」、「請檢舉」、「前天在三重看到兩台公車要左轉，但是到斑馬線前卻都停了幾秒，我真的覺得全台公車都應該這樣。