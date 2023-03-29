有網友在爆料公社上PO出一張照片，照片顯示一個地上式的消防栓旁邊被畫上了機車停車格，旁邊還停了 一部機車，PO文者好奇，「機車停車格裡面有地上式消防栓，這會不會太矛盾了！消防栓感覺也不像新的啊！如果是新設消防栓！停車格應該要塗銷，如果消防栓先有那停車格根本不應該畫！施工的人不知道有什麼毛病！！」

依據「道路交通安全規則」第111條第1項第2款規定:「交岔路口、公共汽車招呼站10公尺內、消防栓、消防車出入口5公尺內不得臨時停車。 」遇有於消防栓周遭違規停車情事，依道路交通管理處罰條例第56條1項，處新臺幣6百元以上1千2百元以下罰鍰。

網友紛紛留言，「施工的人沒毛病啊，人家給他什麼圖，他就按圖施作。」、「有問題的是銘知道這裡有消防栓，還把停車格規劃在這的人。」、「消防栓比停車格早，消防栓旁幾公尺內不是都不能停嗎」、「這個不會被開單嗎」、「好像消防栓附近不管有沒有停車格都不能停車，所以這個是個陷阱，而且應該無法申訴，因為有法律規定不能停車」。