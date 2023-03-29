演過多部八點檔的藝人陳子玄2019年和同是演員的陳建隆離婚後，帶著一子過生活，沒想到最近她整整3天被病痛折磨，一度發燒到38度，讓她直呼：「快往生了」，所幸今(28)日一覺醒來，身體已恢復許多，文章曝光後，有人關心詢問：「快篩？」，陳子玄對此報平安說是陰性，讓粉絲們放心許多。

陳子玄在臉書表示最近發高燒到38度，且遲未退燒，整個人昏昏沉沉的，還有咳嗽的症狀，「綠色的痰跟綠色的鼻涕，真的快把我嚇死了」，最恐怖的是，伴隨著鼻竇炎復發、支氣管發炎等症況，讓她有種「整個都像在飄」的感覺，好在經過充足的睡眠，身體已經恢復大半、心情變很愉快，除了PO文寫下4字：「滿血復活！！！」，還在Hashtag標註「#請爲我掌聲鼓勵鼓勵。」

隨後陳子玄預告本周將出席公開活動，鼓勵自己：「我要養好身體，儲備體力才可以」，並向粉絲喊話：「一定要來看我喔。」對此，幾天前跟她上節目《綜藝玩很大》的李亮謹笑回：「哈哈，我回來後也感冒了，喉嚨痛到不行，猛吃感冒藥壓下來…保重啊」，另外粉絲則紛紛要她保重身體、祝她早日康復。

陳子玄對人生的態度一直相當積極、樂觀，不久前曾發文表示：「或許有時候，這個世界並沒有想像中的那般美好，但並不妨礙我們去熱愛它」，接著寫下鼓勵的字句：「沒有什麼是過不去的，那些曾讓你哭過的事，也總有一天會讓你能夠笑著說出來。」