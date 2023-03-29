馬來西亞一對老夫妻向魚販買了「雞腿魚」，回家油炸後下肚，沒想到僅過一小時，2人出現嘴角麻痺、全身抽蓄症狀，送醫急救後仍釀1死1重傷慘劇，衛生部官員將剩餘食材帶回檢驗後，發現所謂雞腿魚竟是河豚，夫妻倆吃到河豚毒素後才釀此悲劇。

根據《星洲日報》報導，事情發生在馬來西亞居鑾市占美新村，本月25日，這對老夫妻跟流動魚販買了雞腿魚，回家油炸當午餐食用，但過了一個多小時，婦人開始出現抽蓄症狀，嘴唇發麻，倒地不起，父親不久後也有同樣症狀，兒子回家見狀趕緊將2人送急診。

由於疑似婦人吃的量較多，急救5小時後，仍在當天晚上7點宣告不治，父親目前在加護病房插管治療，重度昏迷，仍未脫離險境，衛生部官員將剩餘的「炸雞腿魚」帶回化驗，確認其毒素就是這場悲劇的原因。

醫師指出，當地人俗稱的炸雞腿魚，是屬於河豚的一種，雖然毒性較常見的河豚弱，但由於攤商處理內臟時過於輕率，未將毒素清理乾淨，沾染到魚肉，或是有商家拿他種河豚混入其中，因此中毒事件頻傳，呼籲民眾不要向身分不明的流動攤販購買雞腿魚，也應該避免自行料理，避免毒素處理不當而釀成悲劇。