想逛好市多，首先必須要辦會員卡，就有網友抱怨，自己明明只想辦一般的會員卡，為何好市多卻給他一張黑色的卡，但不少資深會員一看秒認出，原PO的卡需要有雄厚的財力才能辦理，質疑根本是假抱怨真炫耀。

原PO在爆怨公社貼出照片，一張是富邦好市多聯名卡，另一張則寫有大大的「P」、Priority Pass黑底金字卡，他抱怨，自己只想辦一般的會員卡，結果卻收到這張卡，「為什麼給我這種的」。

原PO抱怨在好市多辦了兩張會員卡，卻都不是自己想要的一般卡。(圖／爆怨公社)

照片曝光後，許多資深會員一眼就認出是PP卡：「財力雄厚哦」、「你來頭不小哦」、「這要年收200萬才能辦耶」、「PP卡出國超爽，可以免費去各大機場貴賓室」、「年薪200、存款450或不動產、股票總值2500萬才能辦耶」、「這張卡旅遊平安險超高」。

但不少人也開酸，認為原PO假抱怨真炫耀，甚至似乎還釣出更多潛水的富翁們：「結帳可以不用排隊嗎？」、「所以這張額度有七位數嗎」、「再厲害也是只能帶一個人」、「老實說，這張門檻真的不高」、「年費多繳一倍就有了」、「買東西可以比較便宜嗎」。