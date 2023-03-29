《人選之人-造浪者》打造上百坪黨部辦公室，場域大到讓謝盈萱崩潰。（Netflix提供）

黃健瑋飾演文宣部主任。（Netflix提供）

《人選之人 》28日釋出辦公室篇花絮。（Netflix提供）

華語職人劇《人選之人 - 造浪者》將於今年春天於Netflix 全球獨家上線，帶領190國觀眾一同踏入台灣激烈選戰背後不為人知的幕僚團隊職人世界。金馬、金鐘影后謝盈萱、黃健瑋、王淨等黃金陣容化身「公正黨」幕僚團隊，集思廣益打出漂亮選戰。《人選之人 》28日釋出辦公室篇花絮，還驚見超大咖影后探班。

曾在電影《瀑布》與王淨飾演母女的金馬影后賈靜雯驚喜現身片場探班，劇組幽默告訴王淨「妳媽來了」，讓王淨一頭霧水問：「我媽？」下一秒見到賈靜雯立刻驚訝大呼「妳怎麼來沒跟我講呀！嚇我一跳！」賈靜雯則送上大大的擁抱暖心打氣，現場劇組氛圍既溫暖又歡樂。

為了還原真實競選黨部辦公室，劇組租下2層樓、約上百坪的辦公室，完整呈現政治幕僚職人們的工作日常，再次執導職人劇的導演林君陽直言場景非常寫實，「它的大小、尺度，我相信真的有別於以往你會看到的辦公室職人劇」。林君陽表示，因為是一部政治幕僚職人劇，辦公室場域會是重中之重，多戲場份都集中在此區域，「劇組打造一個真實的公正黨文宣部，整個格局跟大小都比我們想像的大」，不過也因此在影像和戲劇走位上的幅度與跨度都比想像中大很多，讓飾演公正黨文宣部主任「陳家競」的黃健瑋直呼：「好難啊！」坦言本以為辦公室會小一點，沒想到超級大，謝盈萱也NG崩潰喊：「我剛來不及！」

除了黨部呈現逼真，辦公室裡的幕僚工作日常也相當寫實，飾演公正黨文宣部副主任「翁文方」的謝盈萱直呼，印象最深的就是所有組員擠在一起的第一場，認為黨部日常既忙碌卻也很有趣；飾演社群企劃「張亞靜」的王淨則表示：「一到這邊就會忍不住有熱血沸騰的感覺，就覺得這邊應該是承載著非常多理想和希望的地方」。林君陽坦言，《人選之人》讓他最感興趣的部分正是團隊合作，「所以我稍微加強一些辦公室裡小夥伴的能量」。

除了黃健瑋、謝盈萱和王淨，公正黨辦公室還集結影音企劃「阿龍」（胡瑋杰 飾）、實習生「凱開」（詹懷雲 飾演）、萬年黨工「雅婷」（廖梨伶 飾）和活動企劃「蔡易安」（潘綱大 飾），所有幕僚職人一同在黨部辦公室製作文宣、創造話題，預告中可看到黃健瑋帶領夥伴們喊話：「各位我們要把這場仗打贏，加油！」大夥一同集氣歡呼，氣氛令人熱血沸騰。

《人選之人 - 造浪者》由製作過多部超高話題職人劇《我們與惡的距離》、《做工的人》的大慕影藝與公共電視共同出品，並再次與話題金鐘神劇《我們與惡的距離》導演林君陽合作，卡司陣容包含第57屆新科金鐘視后謝盈萱、黃健瑋、王淨、陳姸霏領銜主演，幕前幕後黃金陣容共同打造出台灣首部幕僚職人題材，讓觀眾有機會深入了解在火熱的選戰檯面下，還有一群為搶得先機、創造聲量，如火如荼每日為選戰奔忙的「幕僚們」。