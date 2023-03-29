國家兩廳院2023年新點子實驗場首次以塗鴉為主視覺，邀請台灣著名的塗鴉藝術家DISK迪克＆SONG頌君，結合日系漫畫與超寫實的塗鴉風格，將戲劇院廢車道打造成大型360度奇幻塗鴉場域，藉由塗鴉中反叛與強烈的自我表達風格，帶出新點子實驗場的實驗與冒險精神。

國家兩廳院藝術總監劉怡汝表示，「今年新點子實驗場的五個作品中，有二個來自前年的R＆D計畫，透過長達兩年的創作陪伴與支持，以及邀演的新作品，均涵蓋了『新』與『實驗』的精髓。新點子實驗場有非常大的特點，第一個是創作者都很年輕，第二個是不按牌理出牌。參與新點子，如參與一整個世代的發展或腦內革命，我們但願劇場裡面的聲音，雖然微小但能為世界所聽到，我們在劇場的改變可以深植在每一個曾經進到劇場的個體，走出去，覺得自己有那麼一些不一樣。」

今年2023新點子實驗場內容，包括李憶銖《昆蟲物語：裝死》、張可揚《在大道與廣場之間遇到一頭大象》、李慈湄《聽起來像聲音？－石-頭-S-tone》、趙偉丞《跳躍少年》，以及李奧森《切割、破裂、凝聚、碾碎、警察》，共五人推出五個新作；在沒有特別命題的前提下，共同依循新點子實驗場冒險與嘗試的精神，以新世代的觀點，提出對於劇場的想像。五檔節目共20場演出，將在6月9日至7月16日於實驗劇場登場。