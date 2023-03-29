近日新北樹林區某小吃店的正妹廚師林彤，因亮眼外型跟純熟翻鍋技巧，一夕之間走紅，隨即展開「夜市挑戰」的拍攝企劃，到夜市親自下廚，而「情色教主」雪碧(方祺媛)將跟她一起做菜，掀起粉絲暴動。未料兩人還沒同框就開始隔空互嗆，雪碧不滿對方嗆自己不會做菜，便放狠話：「不是翻鍋就很強」，還要「制裁」林彤，對此，林彤28日晚間做出回應了。

雪碧在IG以「炒飯妹林什麼的」來稱呼林彤，她表示看過炒飯影片後，除了翻鍋沒什麼了不起，「我也會炒飯啊，每個男友都愛我的炒飯」，並表示將在夜市露一手，味道最重要，「我倒看看哪一個酸民還笑我，只會露奶不會做菜，三菜ㄧ湯簡簡單單」，接下來的話更不客氣：「你們等著看，台灣亂流只要是妹就好，我來制裁，下次會不會有蚵仔煎妹、臭豆腐妹、藥燉排骨妹等等。」

林彤28日晚間發文做出回應，她表示自己並非叫作「林什麼的」，並說絕非想嗆雪碧，純粹是誠心邀請對方秀廚藝，接著就是一番誇獎：「相信男性都會喜歡妳的炒飯」，也澄清不清楚雪碧原來會翻鍋，因為粉絲們對她的印象就是性感，但這其實是「沒有看到妳的另一面，期待當天能看見」，不過，林彤表示雪碧到現場，唯有一點讓她很擔心，「聽說雪碧姐那天要露南半球or北半球？」，因為這樣當天沒人會注意她，向對方喊話：「雪碧姐可以穿多一點嗎？」