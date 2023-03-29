在外國遊蕩多時的中國前首富馬雲終於在各界的矚目下返回中國，雖然事先早有傳言，但馬雲突如其來返國仍然引起一陣騷動。各界揣測馬雲返國除了是回應北京的期望，以提振大陸與外國對中國經濟的信心，但更重要的是延宕多年的螞蟻集團及相關公司上市案已露出曙光，這不僅是談定的條件，馬雲也必須返回中國主持集團重返上市進程。只不過新的策略不再用整個集團打包上市，而是分拆成多個部份，各自以經營表現及現實條件努力拼上市。

陸媒《科創板日報》報導稱，此前在日本、泰國等地現身的阿里巴巴集團創始人馬雲已返回中國，有神秘網民在杭州文一座隧道中目擊阿里巴巴集團創始人馬雲，並攝下相關影像。視頻中馬雲乘坐一輛豐田考斯特（Coaster）小型巴士，並頻繁地與身邊的人交談。經阿里集團相關人士確認，車內人士分別為馬雲、阿里巴巴集團董事會主席兼首席執行官張勇以及螞蟻集團執行副總裁邵曉鋒。

有民在杭州文一座隧道中目擊阿里巴巴集團創始人馬雲，並攝下相關影像，後來也證實確為剛返國的馬雲。（圖／網路視頻截圖）

隨後馬雲與阿里巴巴合影人共同創立的雲谷學校，也在官網上發布「馬雲來雲谷學校和校園長討論了未來教育」的文章與視頻，確定馬不停蹄地開始緊密的行程。

馬雲返國後，阿里巴巴集團董事會主席兼CEO張勇發佈給全體員工公開信《唯有自我變革，才能開創未來》，宣佈啟動新一輪公司治理變革。信中的重點在於阿里巴巴集團下將設立阿里雲智能、淘寶天貓商業、本地生活、菜鳥、國際數字商業、大文娛等6大業務集團和多家業務公司。各集團和公司分別成立董事會，實行董事會領導下的CEO負責制，阿里巴巴則在這些集團與公司之上實行控股公司管理。消息傳出後，阿里巴巴在美股盤前上漲7.6%後漲勢回落。

馬雲（右2）回到杭州後與同事友人聚會。（圖／路透）

根據全體員工公開信，張勇在擔任阿里巴巴集團董事長兼CEO的同時，兼任阿里雲智能集團CEO；戴珊任淘寶天貓商業集團CEO；俞永福任本地生活集團CEO；萬霖擔任菜鳥集團CEO；蔣凡擔任國際數字商業集團 CEO；樊路遠擔任大文娛集團CEO。

在這6個集團以外的公司也將獨立經營管理，張勇在信中強調：「市場是最好的試金石，未來具備條件的業務集團和公司，都將有獨立融資和上市的可能性。」

馬雲拆分集團分頭併進的想法與前幾年阿里巴巴生態集團作戰策略大相徑庭。（圖／路透）

在螞蟻上市受挫後，阿里集團這一次的變革從集團頂層入手，財經界認為是阿里巴巴創業24年來最重要的一次組織變革。這個被稱為「1（阿里控股）+6（集團）+N（公司）」的組織架構，將成為阿里集團公司治理的全新階段。

張勇也在公司內部網路上與員工答詢視訊中表示，「1」是阿里巴巴集團，作為阿里巴巴的上市公司主體不會改變，但集團的運營重心會從具體業務抽離出來。他形容道：「就像孩子大了，要走出去，獨立去面對市場。阿里巴巴集團更像一個大底座，給他們做好支撐」，「多樣性的業務，與其放在一個鍋裡、一個上市載體裡端出去，還不如到了市場接受的條件，就果斷地讓他們單獨面對資本市場，成熟一個，上市一個」。張勇說，希望阿里巴巴未來能夠長出若干個上市公司，過幾年繼續「生兒育女」，長出更多上市公司。

馬雲返回大陸後，阿里巴巴集團董事會主席兼CEO張勇發佈給全體員工公開信，宣佈啟動新一輪公司治理變革。（圖／美聯社）

在馬雲返國之前，大陸財經圈傳出他回國後阿里將有大動作，接下來現有的各住團或甚至各公司業務都有可能單獨上市。簡言之，既然大集團前進受阻，改為化整為零、分頭進擊的策略，以靈活思維與彈性做法應對新的局一些資深財經界分析人士認為，阿里走出这一步對大陸許多大型企業很有啟發性，相較於騰訊、京東、百度這類公司，阿里是唯一實現了領導層順利傳承的大型網路科技企業。

阿里巴巴CEO張勇在公司內網答詢視頻中表示，集團內各企業成長，就像孩子大了，要獨立去面對市場，成熟一個，上市一個。（圖／第一財經）

張勇的說法其實早在2021年底接受外媒《華爾街日報》訪談中就已透露若干端倪，外媒分析張勇準備「下放權力」，猜測阿里可能要為分拆做準備。不過，讓每個不同業務的CEO對自己業務做決策，此種想法與前幾年馬雲規劃的以阿里巴巴生態集團進行作戰的策略可說大相徑庭。若以此角度觀察，馬雲確實付出不小的代價，為了阿里的前途與發展在實際業務上架空自己，但如此一來也讓他上升到另一個更高的層次，接下來此一策略成功與否，就看馬雲是不是真的能放手了。