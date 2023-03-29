旅歐台灣舞者凃力元、陳崇賢，5月將隨瑞典哥德堡舞團返台，演出作品《Skid》＆《SAABA》，將在台中國家歌劇院登場。

凃力元、陳崇賢表示，哥德堡舞團的一大特色，就是藝術總監經常邀請知名客席編舞家到舞團跟舞者合力創作，每一位編舞者的工作方式不同、喜歡的舞者不同、動作風格也不同，「不是編舞者來磨合你，而是舞者要完全變成作品裡的樣子。」

凃力元表示，他在舞團10年，經常同時間會有3到5個作品在排練，很像演京劇一樣，服裝脫掉、妝髮改變就要進入下一支舞作的精髓。像《Skid》的斜坡用了很多的腿，重心跟平地不一樣，比較下沉，但下一支《SAABA》一出場就是芭蕾的半踮腳尖，重心上提到胸部，沒有下來過。

《Skid》是比利時編舞家戴米恩．雅勒（Damien Jalet）的作品》，演出時有17位舞者挑戰地心引力，在直通樂池的34度斜坡上跳舞。凃力元表示，他是這支舞的初代舞者，編舞家受日本大社的御柱祭啟發，看到眾人齊心合力將樹木砍下拉上山，然後騎木往山下衝，因此他想編一支失速重力、加速度往下墜落的作品，突顯人變得非常脆弱、求生慾望自然出現的樣子。

陳崇賢表示，《Skid》是他進舞團學的第一支舞，「看示範時就覺得在跟我開什麼玩笑？」陳崇賢表示，斜坡背後的鷹架要爬3層樓，雖然鞋子是日本修屋頂工人穿的特製鞋，但真的是踩錯一步就一路到底，一緊張想要自救時，就很容易受傷。光是要站在斜坡上就花了很多時間，去找到一個方式控制墜落的速度，但也因此能做出在平地上做不到的事，顛覆對身體力學的想像。

另一部舞作《SAABA》是以色列編舞家莎倫．伊爾（Sharon Eyal）之作，凃力元表示，編舞者編創《SAABA》時，完全沒有分享任何背後靈感來源，純靠直覺編舞，舞者透過她即興的影片把動作學起來，越學會越好奇動作的核心是什麼，最後發現是源自深層皮膚裡面，跳起來會起雞皮疙瘩。

陳崇賢表示，《SAABA》獨特到有點怪，怪到將近快不舒服，但整支舞浮出舞台來又很好看，搭配DJ現場創作的音樂，成為一個有美的很獨特、超級細膩、又很詭異的Techno Party。演出將於5月19日至21日在台中國家歌劇院大劇院登場。