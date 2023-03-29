乩童秩序是長期致力於多元創新、前衛通俗音樂的台灣樂團，於今年3月1日在全球數位音樂平台上，完整推出專輯《金剛鳳凰》，其中的《無敵》被認為是「最深沉也最純淨的靈性吶喊」。（新象藝術提供）

由日本國寶藝術家天兒牛大所率領的舞踏團體山海塾，受邀與台灣樂團乩童秩序合拍作品《無敵》的MV，以舞踏藝術詮釋前衛音樂，是一次特別的合作。

乩童秩序主唱許維城表示，和山海塾合作，是始於2017年山海塾來台演出，當時和天兒牛大聊天，他向對方提出邀約合拍MV，天兒牛大最後選了《無敵》。

天兒牛大1975年成立山海塾，作品保留原始舞踏內涵，但改以優雅、簡練的肢體動作，表現內在湧現的心靈情感。1978年山海塾在法國演出作品《金柑少年》，使其受邀成為法國官方資助、在巴黎市立劇院駐院的舞團，平均每2年發表一部新作，也因此成為全球廣受矚目的舞踏團體。2014年獲得歐巴馬所頒贈的美國國家藝術獎章。

乩童秩序則是長期致力於多元創新、前衛通俗音樂的台灣樂團，於今年3月1日在全球數位音樂平台上，完整推出專輯《金剛鳳凰》，其中的《無敵》被認為是「最深沉也最純淨的靈性吶喊」，MV可至YouTube觀賞。