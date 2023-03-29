婁峻碩將在5月10日於香港旺角麥花臣場館舉辦個人音樂生涯首場海外演唱會，這場名為「BOARDING」演唱會。即將踏出台灣到香港個唱的婁峻碩面對售票在即坦言「壓力超大！」，深怕主辦單位賠錢的他還特別呼籲歌迷能總動員「拜託大家一定要來買票」，更祭出苦肉計「喊窮」苦笑說：「求求大家，畢竟做新專輯做到快沒錢了，希望大家能買票支持。」

他強調，辦演唱會並非以賺錢為目的他主要想把表演做到最好，更表示：「真的只希望不要讓大家(主辦單位)賠錢就好。」除了在演唱會上加入全新內容，婁峻碩為了拉近與港迷的距離，還特別自費找老師學粵語，目前已上了四次課的他自曝目前粵語程度「超菜」，更自嘲：「希望屆時到在香港開唱前能達到「識聽唔識講 (聽得懂不會說)」的目標！」

他自爆在上課過程中還因為講了「猴嗨森 (粵語的『好開心』)」這句話而被老師罵，他笑說：「原本我很有信心地跟老師說我會講『我來香港開演唱會很開心』的粵語，結果在發音時講『猴嗨森』的時候，被老師馬上指正應該念＂ho-hoi1 -sam1＂ ，『開心』兩個字應該念『侯依森』而不是『嗨森』，因為嗨＂hai＂在粵語發音是指女生私密處，才發現自己以前亂講，原來都是講錯的，超糗！」