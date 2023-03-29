外交部日前正式宣布與宏都拉斯斷交，掀起網友熱議，不過藝人洪都拉斯因為與宏都拉斯發音雷同，這幾天間接被網友討論。而洪都拉斯最近工作繁忙，日前與王中平相約為即將在4月22、23日在台北流行音樂中心登場的「黃金歲月演唱會」訂製禮服。

2人龐德造型搶先曝光。王中平與洪都拉斯好交情，從合作戲劇到演唱會即將登場，超有默契的相約訂製禮服，兩人直呼搞笑龐德二人組登場。

年紀相仿的兩人更開心的表示將組青春大叔快閃團，將突襲演唱，王中平表示口袋已有20首創作，絕對不是開玩笑的；「黃金歲月」演唱會倒數，王中平笑說每天都接受魔鬼式的磨練，老婆余皓然愛的激將法碎唸，「讓我早已進入備戰狀態。」

接下黃金歲月演唱會主持重任的洪都拉斯表示與王彩樺接下主持棒，都喜歡臨場的即興發揮，絕對讓大家嗨翻天，洪都拉斯並說之前演出金歲月戲劇，現在即將站上舞台開唱，夢想實現，真是戲如人生，感覺很妙，站上大舞台，心中藍圖則以豬哥亮大哥為榜樣致敬。

洪都拉斯為了要創造更多的驚喜，目前正積極的減重，期望甩肉5公斤，直說在舞台上絕不會當木頭人，乖乖站著說話，一定會全場飛的主持，絕對讓台下粉絲眼睛忙得轉個不停。