男團「Ozone」近日釋出新歌〈Purple Days〉MV。這首由6位團員首度共同創作的歌曲，傳達出他們的築夢心境和對粉絲的感謝，他們第一次在海邊拍MV，歷經20小時的拍攝，但當天天氣不穩定，一天之內就經歷天氣三溫暖。

當天早上大太陽、下午起強風及傍晚下大雨，體感溫度不到10度，他們僅穿著單薄的夏裝入鏡，忍不住說：「四肢有點不受控制了。」

他們在現場海風狂吹，導演也安排他們朝天空拋出紫色彩帶，營造歡樂的氣氛，不過因為風勢太強，彩帶完全不受控，包括無法順利拋起、直接飛到成員們的臉上，或不時纏繞在他們的身上、脖子上，差點釀出悲劇，他們異口同聲說：「原來丟彩帶還要對嘴，是非常高難度。」

導演為了MV，號召上百名臨演加入演出，象徵眾多O.A.O.們推動著Ozone持續向前，令他們十分感動也熱血沸騰起來，力抗10度低溫，迎著透心涼的海風順利完成拍攝。