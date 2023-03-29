【愛傳媒黃珊珊專欄】3月27日下午，一隻追求自由的東非狒狒，在追捕過程中被獵槍擊中，不幸身亡，引起大家高度關注。

由於狒狒肉食且可能攻擊人類，基層公務員多日以來為了追回狒狒疲於奔命，但最後顯然是選擇了一個最便宜行事的方式，找了獵人直接開槍射殺。而且第一時間沒有選擇緊急搶救，而是拍照上網打卡炫耀，民怨沸騰後，28日又去現場向狒狒遺體列隊鞠躬。

這是多麽令人諷刺的畫面！

詳細案情警方正在釐清，但這起風波凸顯了相關單位執行業務時，不只欠缺執行上的標準作業程序（SOP），也欠缺動物保護以及生命教育的素養，權責更是模糊不明，才導致了到現在連是誰授權開槍都搞不清楚，沒有一個單位願意出面承擔這個過失。

狒狒的死，有太多可以重新檢視跟省思的面向，面對生命的消逝，我們都應該更謙卑以對，不能讓一隻狒狒白白犧牲。

作者為前台北市副市長

照片來源：作者提供。

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