離譜公司！中國廣東省佛山市有一名盧姓女子，原本在便利商店工作，近日向公司提離職，沒想到男友也被一併開除，讓她覺得不合理，更痛批2人都沒有簽訂合約，決定申請勞動仲裁，希望得到應有的賠償。

據了解，盧女在今年2月中旬開始在超商上班，時間從早上7點到晚上7點，1個月休2天。工作是經由男友介紹，雖然不在同一間店，但2人同屬1個老闆。起初，老闆告知實習期薪水為1個月3500元人民幣（約1.5萬新台幣），轉正職1個月4500元人民幣（約2萬新台幣）。然而正式上班後，盧女經常聽同事提到老闆結算薪水「很摳」，決定和老闆說清楚。

老闆表示，盧女的薪水按4000元人民幣（約1.8萬新台幣）底薪計算，不過3月份開始一個人上班，每次送貨過來的酒水需要她搬進倉庫，考量到身體狀況，她不得不離職，老闆卻表明：「第2天不用來了，工資按照實習期3500元人民幣結」。

老闆要盧女和其男友直接走人。（圖／翻攝自微博）

盧女男友得知後，傳訊給老闆詢問：「當初約定給女朋友4000元人民幣的底薪，為何現在又按實習工資來發？」沒想到老闆威脅：「你們這是在逼我，再逼就不發工資了」，更直接將他給開除，「你明天就不用來了」。

面對老闆的回應，盧女男友指出，他和女友已申請勞動仲裁，但老闆完全不怕，還說讓他們自便，並認為去仲裁是逼他不發薪水，但他的訴求只是拿到該有的賠償而已。

消息一出，網友紛紛留言，「月休2天不違法嗎？」、「老闆吃相太難看，純純壓榨剝削廉價勞動力」、「未簽勞動合同並非他們的錯，是這個雇傭關係中的用人方已經有錯了，期待處罰！」

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