1994年出生於台灣的熊慧行，筆名羅卓仁謙，不少人也叫他熊仁謙，出版和翻譯20餘本藏傳佛教書籍的他，筆名反而較為外界所知，而他最知名的身分，則是全球信徒逾千萬人的第17世大寶法王噶瑪巴的台灣籍高徒，同時也是大寶法王噶瑪巴在台灣相關宗教事務的主要處理者，還曾為了維護恩師清白，遭一位自稱被法王騙身拋棄的女信徒告上法院、敗訴判罰。

熊慧行的母親是台灣人、父親是香港人，他的年紀很輕、今年才29歲，不過與佛教的因緣頗深，主要因為她的母親是虔誠的佛教徒，一心想生下一位小沙彌來供養，因此生下熊慧行。根據熊慧行的母親在部落格上分享的文章，他2歲時開始背誦一些經咒，5歲時獨自誦讀佛教和儒家典籍，還加入讀經班，10歲時在台灣出家，地點就是海濤法師的寺廟，而海濤法師曾在2003年學習藏密噶舉派，以大寶法王為根本上師。

雖然小時候學的是漢傳佛教，不過熊慧行一心嚮往藏傳佛教，13歲至印度專業學院（RDI，Rigpe Dorje Institute）學習藏文、梵文，並拜第17世大寶法王噶瑪巴為師，因為他天資不錯，頗受噶瑪巴欣賞，因此在他18歲時，要他還俗輟學後，派到日本接觸日系佛教並進行交流。熊慧行回台後，推動生活化的佛法，除了寫書和翻譯，也成為Youtuber，架設「快樂大學」網站影片，一方面訓練口條和重新學習中文，同時分享禪修和冥想的心得。

熊慧行拜第17世大寶法王噶瑪巴為師，每年都要回印度參加藏密學術研討會。（圖／讀者提供）

熊慧行最為外界熟知的新聞事件，是他捲入師父、第17世大寶法王噶瑪巴在2019年1月爆發的桃色風波，黃姓女信徒爆料與噶瑪巴交往長達5年，聲稱2人發生過3次性關係，黃女除提供自己與法王在飯店內的合照外，還有2人11段共長達18分21秒的對話錄音。法王則在官網開示，自己僅受過沙彌戒和敬事男戒，並未受過比丘戒。他強調，真正的出家戒不只是可不可做的約束和規範，最重要的是希求解脫、出離輪迴的心。

護師心切的熊慧行則在新聞爆發後製作懶人包貼圖，指稱爆料的黃姓女信徒為精神病患者，黃女憤而提告，一、二審皆判決黃女勝訴，熊仁謙需賠償1元，並刊登道歉啟事。

熊慧行對本刊表示，大寶法王不可能與黃女有親密關係，因為他在印度隨身有5個侍衛保護安全，如果落單發生安全疑慮將有嚴重後果，因此相關新聞出來後，藏族朋友認為沒什麼、並未受到影響。至於高等法院在2021年8月25日判熊敗訴確定一事，熊認為自己長期受藏族教育，由於文化背景的差異，所以整件事沒辦法處理好，最後判決結果可能是對方在法律上站得住腳。

不過就在熊慧行與黃姓女子對簿公堂期間，熊在台北市林森北路上的開放式佛堂「度母之家」2021年2月23日晚間遭人潑漆，整間佛堂牆壁滿布紅漆，部分佛具也被砸毀，警方調閱監視器，逮捕潑漆男子移送法辦。不料潑漆事件發生後不到半個月，C姓女子就在網路上PO文罵他騙感情，熊則感嘆這麼多事情竟然「剛好都一起發生！」

北市林森北路的「度母之家」曾遭人潑漆，這間佛堂由熊慧行創立。（圖／翻攝畫面）

更多 CTWANT 報導