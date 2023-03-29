羅志祥這兩年東山再起，不僅他本人成功復出，他的反串分身「朱碧石」同樣吸金能力滿分，以7位數的酬勞成為香氛大使，先前以女裝出席記者會笑果滿滿荷包也滿滿，媒體大篇幅報導，活動辦得熱熱鬧鬧十分成功，但沒想到事後卻引起消費者的反彈，還有人氣到直接將還有9分滿的香水送出去。

消費者不滿羅志祥，紛紛至代理商臉書留言大罵。（圖／翻攝自臉書）

在記者會上「朱碧石」以藍色洋裝現身，扮相宛如《冰雪奇緣》裡的Elsa，他也十分投入角色，稱羅志祥為自己的哥哥，雖然他盡力角色扮演，但消費者們似乎不買帳，紛紛在代理商的粉絲專頁下留言，大罵「能這麼簡單摧毀自己品牌的質感也是不簡單」、「到底行銷有沒有搞懂自家的TA是什麼客群」、「這麼負面的行銷，可以當教科書囉」。

有消費者氣到把還有9分滿的香水直接送出。（圖／翻攝自臉書）

此外，還有網友在香水評價交換販售社團發文，要將還剩下約9成的香水送出去，火大說：「被羅志祥代言已經不太舒服了，早上竟然在新聞看到他對鏡頭露出腋下，朝腋下噴香水的照片，實在太戲謔又低俗噁心，我嚴重生理跟心理不適，不想留了。」並主動要幫接收香水的人付運費，看得出來真的相當反感。

雖然羅志祥努力角色扮演，但他的粉絲群與香水主要客群有頗大的差別。（圖／本刊攝影組）

由於該品牌的商品價格幾乎都破萬，算是高價位的香水，主要客群為商務人士，而羅志祥的粉絲族群與商務人士重複性不高，也難怪會有消費者不滿羅志祥（朱碧石）擔任大使。

「夢幻女神」朱碧石是以羅志祥的胞妹身分出道，還發單曲〈買冬瓜〉，象徵「不要害怕」。（圖／華納音樂提供）

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