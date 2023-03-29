王淨、曹佑寧今年年初因相約逛台北市年貨大街、逛台北士林夜市捐款被發現「戀愛ing」，2人事後大方認愛，也不避諱談及對方，曹佑寧甚至曾被捕捉「父代母職」，替工作忙碌的王淨溜愛犬「勘吉」，2人愛的公開又坦蕩。三月十九日，時報周刊CTWANT在士林一間寵物店外直擊王淨、曹佑寧，正在圍觀小幼浪浪認養活動，不知道是不是想幫勘吉添手足，他們似乎對其中一隻幼浪情有獨鍾，抱了近20分鐘不想放手，諮詢完還親暱地牽手離去，十分甜蜜。

三月十九日下午日點四十五分，本刊在士林一間寵物店外舉辦的幼浪認養活動，發現一對男女戴著帽子、口罩低調現身，不過男方外型高挑，2人打扮時髦令人忍不住多看兩眼，定眼一看，他們正是近來認愛的王淨與曹佑寧。雖然當時現場聚集不少圍觀浪浪的民眾，但愛狗的他們，絲毫不怕被認出來，就算被行注目禮仍待在原地。

先前曾表示想再認養狗的王淨，與曹佑寧一起現身寵物店浪浪認養活動，王淨對其中一隻狗特別投緣，抱完還給曹佑寧抱看看。（圖／本刊攝影組）

雖然現場有8隻幼浪待領養，但王淨似乎對其中一隻棕色小浪浪「翼」情有獨鍾，她先將那隻浪浪抱入懷中，沒多久換曹佑寧接手，兩人一狗緊緊依偎的畫面宛如一家三口。王淨更主動詢問中途志工，「牠們是在哪裡找到的啊？」得知幼浪是從高雄一處香蕉園救援出來，僅2個月大，王淨點點頭，繼續和曹佑寧交頭接耳，接著她拿出手機畫面與曹佑寧分享，滑完手機又開始檢查幼浪身體，小狗被抱著近十五分鐘不曾落地，聽到志工要將幼犬帶上樓拍照PO網，2人也跟著同行。

王淨詢問流浪犬來源後，拿出手機與曹佑寧分享。（圖／本刊攝影組）

約莫幾分鐘後，2人重返店門口，好奇地看了幾眼其它幼浪，並與中途志工聊了一下，隨後王淨和志工都拿出手機，似乎是為了後續認養需評估、家訪，而交換聯絡方式，看得出來認養心意十分堅定。此時一旁的曹佑寧則無聊地在門口繞了一圈，接著又蹲下來逗逗小狗，等王淨聊完、手上終於淨空時，曹佑寧立刻伸出右手，向正在抱胸的王淨討牽，王淨看到男友的手，也很配合地伸出左手，兩人就這樣十指緊扣，散步離開寵物店。

王淨看似與志工交換聯絡方式期間，曹佑寧則在旁邊一下轉圈，一下摸狗。（圖／本刊攝影組）

事實上，王淨先前接受本刊專訪時曾透露，現在飼養狗兒子「勘吉」，是她4年前透過網路領養回來的狗狗，當時勘吉僅4個月大，還患有皮膚病，王淨為了調理勘吉的身體花費許多心力，除了精心挑選狗飼料，還會半夜設鬧鐘起床餵食，才養成勘吉頭好壯壯的好體質。

待了足足20分之久，離開時曹佑寧主動伸手要和王淨牽手，兩人十指緊扣甜蜜離去。（圖／本刊攝影組）

王淨表示，自從養了勘吉後，她的生活重心都以牠為主，挑選另一半的重要條件，若沒過勘吉那關便不考慮；未來她也希望再領養其它小狗，「養什麼品種不拘，只要有需要幫忙的，我時間忙得過來的話，就會想再領養一隻。」而家中有養狗的曹佑寧，本來就擅長和小狗相處，加上現在又參加實境秀《哈囉！毛小孩》，學了不少寵物美容、膳食技能，節目更要求他考取相關證照，想必這對同為愛狗人士的情侶檔，感情也會因為毛小孩更加升溫。

王淨在23日PO文表示無法收編浪浪，歡迎有緣人帶狗狗回家。（圖／取自王淨IG）

不過就在王淨看中毛小孩沒幾天，她在IG限時動態PO出「翼」的收編文，透露原先想把翼帶回家養，因為種種因素無法達成，但有愛心的她也向大家分享送養資訊，喊話有緣人，「可以去看看可愛的小寶寶們，給他們一個家，今天是國際小狗日，希望這世界上的每一隻狗勾（狗）也好，或是小生命也好都可以被好好地照顧和對待，少一點點都嫌虧欠的愛，都能發生在他們身上。」

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