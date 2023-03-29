全球最具規模的快遞運輸公司之一聯邦快遞，宣佈與廈門市政府建立戰略合作關係，雙方簽署戰略合作備忘錄。

根據該備忘錄，聯邦快遞和廈門市政府將加強各領域合作機會，包括航空網路規劃、基礎設施、供應鏈管理、跨境電子商務和綠色物流，以滿足市場成長和客戶需求。雙方將共同努力優化和擴大廈門的國際空運，支援跨境電商的成長，促進物流業永續發展。

去年，廈門市外貿進出口總額9,225.6億元人民幣（約1,342.3億美元），同比成長4％，在福建省外貿進出口總額的占比46.5％。其中，廈門跨境電商銷售額893.5億元人民幣（約130億美元），同比成長30％。

聯邦快遞高級副總裁、中國區總裁陳嘉良表示，聯邦快遞將廈門作為國際航線和運輸網路規劃的首選地，將加強在廈門的業務和操作能力，提供高效可靠的物流服務。

今年是聯邦快遞集團成立50周年，於1984年進入中國市場，2003年於廈門設立分公司，直接服務當地客戶。與廈門市政府的合作是聯邦快遞在中國發展的里程碑，將利用其全球航空和地面網路、運輸能力貢獻當地經濟和貿易發展。