根據最新資料顯示，台中市2022年家戶購屋比最高在烏日區，高達9％以上！專家表示，烏日區擁有三鐵共構的地利之便，且距離彰化僅一橋之隔，是彰化購屋族外溢台中的首站，近幾年磁吸大批建商搶進烏日區購地推案，甚至規畫打造超大型購物商場，吸引不少外地客搶進購屋置產。

業者表示，家戶購屋比向是區域房市買氣的風向球，計算每百戶人家的購屋比例；其中，位處南台中的烏日區，2021年家戶購屋比為7.5％；2022年房市反轉，烏日房市買氣卻逆勢增長，家戶購屋比推升到9％，居全台中之冠。

看準烏日人愛買房、外地置產客也多，立堡開發旗下的巨鼎建設，今年329檔期在烏日區推出「Tower花園」，基地位於學田路568巷內，產品規劃26坪至39坪二至三房，總戶數156戶，最低單價2字頭，吸引大批小資族搶進，一開案就傳出銷售捷報。

巨鼎建設總經理陳坤鎮表示，目前房市買氣低迷，許多建案透過送家電、提貨券或者優惠付款方式回饋購屋族，但以營造起家的巨鼎建設，對於營造成本掌控能力強，因此「Tower花園」才能以低於市場行情近3成的價格銷售，堪稱329檔期南台中CP值最高的預售案。

不僅如此，看好烏日未來的發展潛力，包括富旺國際（6219）於烏日高鐵特區投資複合式百貨商場，已進入發包階段；另一側廣達4.8萬坪的精華土地，已由廣三SOGO百貨集團取得投資經營權，規畫砸下200億重金打造全台灣最大的「超級娛樂購物城」，力拼今年底前開工。

正心不動產估價師事務所經理陳孟筠表示，烏日區周邊投資開發案龐大，除可供應當地內需市場外，更大的是拓展軌道經濟所延伸的可及性範圍，即便是外地客，亦無需舟車勞頓考量進入市區的交通動線，三鐵共構及周邊完善的交通動線串整，出站即可馬上進入城中城活動，商業規模發展可期。

值得一提的是，「Tower花園」日前在台中南屯接待中心正式公開，並偕同鄰居「財團法人愛之光公益協會」共襄盛舉，立堡開發董事長林進和當天捐贈100萬元，期望透過拋磚引玉，引發社會正面力量。

愛之光公益協會不只提供視障者職能培訓場域，也是台中唯一明盲共融的護眼防盲示範中心。2020年受到疫情影響，捐款大幅衰退，甚至面臨斷炊危機，所幸，在立堡開發協助下，愛之光公益協會挺過疫情，持續協助視障患者拓展多元的就業管道。