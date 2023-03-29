台積電股價28日退守5日線之下，下跌1.13％、收525元，台股同期間也出現攻高後拉回，走勢與台積電亦步亦趨；國際資金先前對台積電連四買、共計4.7萬張後，雖於27日轉賣、當天小幅調節1,238張，28日再賣超1,466張，然好消息是賣超幅度皆極為輕微，外資券商調升目標價送暖台積電若能產生效果，一方面可穩住台積電股價表現，亦將有助大盤重新挑戰「萬六」關卡。

瑞信證券台灣區研究部主管暨亞洲半導體分析師艾蘭迪（Randy Abrams）認為，台積電的終端客戶依舊飽受高庫存所苦，上半年得積極打消庫存，導致台積電第二季營收仍會有一定程度修正，預計將較第一季減少8％，比市場預期的季減4.5％略多，先打下預防針。

儘管上半年營運狀況可能比外界普遍預期低，下半年來自超微（AMD）、英特爾、輝達貢獻高效能運算（HPC）助力，搭配高階iOS裝置晶片升級3奈米製程，以及Android陣營新旗艦機的加入，營收動能將開始勁揚。

艾蘭迪建議旗下客戶，台積電未來不僅有庫存去化利多，還能從CPU、GPU、網通與人工智慧（AI）的高市占中受惠，甫以漲價加持，在邁入強勁成長期前，現在反而可以趁營運偏弱時期增加持股部位。