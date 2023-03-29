政府推行全民共享普發現金，讓全台民眾無不期待，凱擘大寬頻響應政府政策，自4月1日起推出申辦1G光纖上網方案，搶先領超過6,000元豪禮，再送將上映的《疫起》電影兌換券。

清明、兒童連假將至，A1 Box提供多樣化的影音內容，豐富全家人的娛樂生活，4月底前觀賞親子卡通再抽周邊好禮。

凱擘大寬頻新用戶搶先享豪禮！凡於4月1日至4月30日優惠期間內新申辦1G光纖上網＋HD99高畫質頻道，月付999元，免費升級搭載Android TV且支援4K高畫質影像的A1 Box，隨時觀賞國內外精采影音內容，以及免加價租用3台Mesh Wi-Fi 6連網神器，家中任何角落都能順暢連網不卡頓。

限時送價值逾6,000元豪禮，包含momo幣600元、迪士尼獨家大禮包，以及影音串流服務Disney+、MyVideo豪華月租及高畫質數位頻道－豪華電影套餐6個月無限看，再加碼送4月14日上映的《疫起》早場電影兌換券2張。喜愛看電視的用戶，也能加價300元升級為數位有線電視方案，同享前述6,000元豪禮，還能收看新聞、綜藝、影劇、運動、購物、親子等上百台多元頻道節目。

凱擘A1 Box提供全家人的連假影音需求，MyVideo豪華月租推薦獲奧斯卡7項大獎肯定的《媽的多重宇宙》，戰爭片《決戰38度線》描述韓戰時美國首位黑人飛官與飛行員共患難的兄弟情誼；話題韓劇《綠洲》敘述年輕世代在社會洪流下守護友情和愛情的故事。

開啟Disney+即可感受南韓人氣天團BLACKPINK的魅力，超人氣紀錄片《BLACKPINK：The Movie》公開女神們未曝光的MV花絮、獨家採訪、演場會彩排片段等畫面，更收錄10場現場演出，讓粉絲在家享受視聽饗宴。其他影劇包含綺拉奈特莉主演的《波士頓勒殺狂》、暗黑復仇系韓劇《潘朵拉：偽造的樂園》、星戰影集《曼達洛人》第三季等，都適合在假期盡情暢看。

看電視拿好康！尼克兒童頻道（第23台）4月1日起每周六、日上午11點30分播出《怪物高中》，平日下午5點及周末晚上8點30播出《海綿寶寶》和《派大星秀》，4月30日前鎖定節目並留意活動訊息，就有機會把護照筆記本、運動水壺等海綿寶寶動畫周邊商品帶回家。

凱擘大寬頻提供數位有線電視服務、高畫質數位頻道、高速光纖上網、超級錄影機、MyVideo隨選隨看、HomeSecurity居家防護、HomeSecurity店家防護等。旗下數位有線電視系統台包括陽明山、金頻道、新台北、大安文山、全聯、新唐城、北桃園、新竹振道、豐盟、新頻道、南天、觀昇等數位有線電視。