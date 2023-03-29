遠傳近日推出【節能減碳 寶衛地球】系列影片，包含「遠傳基地台為什麼比較省電？」與「遠傳如何幫教室冷氣變聰明更省電？」兩篇主題，分別以學校冷氣、基地台的第一人稱擬人化視角，詼諧分享遠傳如何讓他們達成聰明省電的目標，影片自本月上架以來，觀看人數共計近千萬。

節電愛地球是全民運動，台灣電價也即將於4月調漲，讓不少人如臨大敵，但無論是個人還是企業用戶，只要從節能減排著手，不僅可以省下荷包、更重要的是為保護地球盡一份心力。

【節能減碳 寶衛地球】之「遠傳基地台為什麼比較省電？」篇，影片主角是遍布全台的遠傳基地台，基地台是電信業的用電大宗，佔遠傳整體用電量75％，如何在不影響效能下，降低基地台的能耗、並達到綿密的網路覆蓋，是遠傳對內智慧節能、落實低碳營運的重要課題。遠傳透過AI進行基地台地點選址，提升30％效益；並運用智能休眠科技、綠能基站大幅節能，汰舊回收基地台再利用率達98％，打造最環保電信網路，展現低碳營運亮眼實績。

在【節能減碳 寶衛地球】之「遠傳如何幫教室冷氣變聰明更省電？」篇，影片主角則變成一台會思考的學校冷氣，上下課時間、當天天氣等條件，都是冷氣智慧調控的考量因素。遠傳長期深耕智慧能源領域，自主開發的能源管理系統（EMS）成效卓著，以AI提供最佳契約容量及智慧調控建議，每年協助節省門市總用電量10％，導入在全台9縣市42,000間教室「班班有冷氣」專案，年減碳排約2,295公噸，更榮獲「2022智慧城市創新應用獎」的殊榮。

遠傳淨零策略涵蓋節能優先、風力光電互補、儲能為輔、結盟生態鏈創新減碳等四大方向，近期更宣布正式加入全球再生能源倡議RE100，承諾將在2040年達到全公司100％使用再生能源的目標，2048年達成100％淨零排放。為達到RE100目標，不只在自有建物全面加裝太陽光電，更在2022年底購入環境友善太陽能電廠，同時遠傳公務車輛將計畫全面更換成電動車、陸續將直營門市招牌及展場照明汰換為LED高效率燈具及更換一級能效冷氣，打造遠傳綠色門市，為全球淨零永續善盡心力。