台灣大哥大攜手5G生態圈夥伴展出智慧家庭、智慧運動、智慧環安、智慧安控、智慧環保、智慧共享、智慧零售等七大應用領域。

台灣大企業用戶事業群商務長吳傳輝、台灣大個人用戶事業群商務長林東閔親自到場，與佐臻、皇丞創新、串流國際、雲守護Beseye、USPACE等合作夥伴共同開展。

總統府秘書長林佳龍更到台灣大哥大體驗「智慧零售」攤位，親自配戴AR眼鏡體驗模擬元宇宙購物，並讚嘆：「這是未來趨勢，很適合用在教育訓練與認知學習的領域，未來生活就像這樣」。

台灣大哥大在5G AIoT的應用端已有近300個生態圈合作夥伴，應用領域百花齊放，台灣大啟動各式垂直場域的「超5G應用」，更以智慧城市Al影像辦識、智慧製造等高效能商用解決方案，擘劃推動城市即時救災系統，加速城市數位轉型。

台灣大企業用戶事業群商務長吳傳輝表示，作為科技電信公司，台灣大致力提供最新科技服務，透過本次「智慧城市展」展現跨業、跨界整合前瞻佈局的技術力，攜手生態圈合作夥伴展出多樣垂直應用，以5G AIoT實力鏈結智慧城市，不僅有助企業履行ESG責任，同時更加速公共服務智慧化，並為城市的公共安全提出嶄新想法，力助政府、企業共同打造能所不能的智慧永續城市。

為讓消費者有感體驗5G時代智慧生活，台灣大帶來一站式服務體驗，從單一產品販售者，進化成幫消費者解決使用痛點的方案提供者。

台灣大個人用戶事業群商務長林東閔以OpenAI推出的「ChatGPT」做為示範，下指令要求ChatGPT將致詞稿改寫成有氣勢的100字，善用人工智慧輔佐人類日常各項需求，以高速低延遲5G通訊網路作為基礎以加速發展多元應用，並表示這就是未來的全新生活，並進一步指出，台灣大運動紀錄雲平台MySports App「智慧健康」，協助用戶記錄超過20種室內、戶外運動類型的相關數據，讓用戶可以發揮運動的效能，輕鬆享受運動的樂趣。

而台灣大「智慧家庭」生態系雲平台，則致力整合網路環境、影音內容、智慧產品與售後服務，全方位升級個人健康與家庭的娛樂體驗。台灣大將持續從用戶角度出發，為消費者Open Possible，打造能所不能的OP響樂生活。

台灣大與台灣元宇宙XR領導企業佐臻共同打造的「智慧零售」，運用5G網路、結合AI影像分析技術和感應器的佈建，掌握實體店的顧客行為，同時整合大數據和AI分析提供客製化推播商品介紹，有效提升顧客的消費體驗。消費者在小小的空間就能透過AR眼鏡瀏覽琳瑯滿目的商品資訊，揮揮手即可將商品加入或移出虛擬購物車，感受最智慧的未來商店。

不僅如此，台灣大也將這樣的5G搭配AR應用，落實在製造業工廠中，包含應用於智慧巡檢預計可減少30％人員訓練時間與15％訂單處理時間；應用在倉儲物流系統，AR眼鏡撿貨可減少60％錯誤率、人員30％訓練時間，更可有效提高生產力約15％。

台灣大攜手曾拿下CES 2022 新創大獎的串流國際（RT Stream International）共同推出「智慧環安」應用，整合多功能5G移動式緊急應變系統，搭載5G SIM卡、手掌大小的穿戴式多功能攝影機，可遠距即時監控、掌控現場影像，更提供多方群體通話、全球定位、生命救護等功能，適用城市中各類型的救災、救護情境。

台灣大和雲守護Beseye共同打造「智慧安控」，AI影像分析技術結合安全攝影機，可擷取人體近4,000個特徵點及關節點間的相對位置連線，99.5％精準辨識人體動態姿勢，只要偵測到如攀爬行為等危險動作，就會即時通報，可輕鬆遠端監控空曠的工廠場域或隨時須注意安全的校園，大幅降低人力巡查成本，進一步節能減碳、提升營運效率。

為呼應國際永續趨勢，台灣大推行綠色環保不遺餘力，「共享」更是永續大勢所趨，能為城市環境帶來減碳的正向影響，台灣大聯合USPACE打造以共享為核心的服務，提供智慧停車解決方案「智慧共享」體驗區，消費者在攤位中即可體驗透過《USPACE》APP一鍵查詢、預約共享車位，以及租用特斯拉、專人免費到府送車與還車的服務；管理者也能透過即時管理平台快速進行共享車位設定，減少車主繞行找車位的時間，有效為城市節能減碳。

另外，台灣大與皇丞創新展出「智慧環保」方案，結合5G與物聯網技術，只要將空寶特瓶、鋁罐或手搖杯等放進獨特的智慧瓶罐回收機，即可透過光學辨識立即自動分類瓶罐，回收速度每分鐘達40支瓶罐以上，還可將體積壓縮至原本的八分之一，不僅簡化回收流程，還能降低人力整理成本，提高回收瓶罐意願，實踐減碳新生活。