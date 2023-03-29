口腔癌為我國青壯年男性最常見的癌症之一，在男性癌症發生率和死亡率皆排名第4名；根據衛福部統計，每年超過3千人死於口腔癌、8千多人診斷為口腔癌。牙醫師黃文龍提醒，若出現口腔潰爛、長斑、咀嚼及吞嚥困難、舌頭活動受限，應就醫檢查。

黃文龍在臉書發文指出，口腔癌的發病率逐年上升，早期發現口腔癌的症狀可以提高治療成功率及存活率。

黃文龍列出4大口腔癌前兆：

●口腔潰爛

口腔潰瘍是口腔癌最常見的症狀之一，患者應注意潰瘍的形狀、大小、位置、顏色及是否感到疼痛；如果潰瘍持續超過兩周，建議就醫。

●紅斑或白斑

如果發現口腔內出現紅斑或白斑，應留意其大小、位置；如果斑點一直存在，應就醫檢查。

●咀嚼和吞嚥困難

如果出現吞嚥困難或喉嚨疼痛，應就醫檢查，可能與癌症引起的腫脹有關。

●舌頭活動受限

舌頭活動受限，不能正常移動，且影響咀嚼、吞嚥及發音，應及早就醫。

國健署指出，口腔癌好發於45歲以上，但也可能發生在任何年齡，且以男性居多；口腔癌可能的危險因子有：嚼食檳榔、吸菸、喝酒、陽光照射、蛀牙、不當的假牙、不良的口腔衛生及長期營養不良。

依資料顯示，經檢查發現為早期（第0至1期）病灶與及時接受口腔癌治療，5年存活率高達8成；如果延遲發現或治療，晚期個案存活率不到4成。

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