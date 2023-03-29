新冠疫情趨緩，戴了近3年的口罩終於可以摘下來，不少幼童免疫負債、頻頻生病。兒科醫師分享，近日有一位2歲半的妹妹來看診，1個月就看病超過15次，導致健保卡一插就跳出通知，其實無論是大人還是小孩，如果出現感冒超過2周、動不動就發燒腹瀉、經常細菌化膿性感染、精神或胃口很差、傷口難癒合等5徵兆，就代表免疫力出狀況了。

兒科醫師陳映庄在臉書上分享，最近門診有位2歲半的妹妹來看診，健保卡一插下去，今年3月竟然已看診超過15次，讓他忍不住詢問患者的媽媽「妹妹最近很常看病吼？」對方立刻點頭說「最近剛去上學就一直感冒，看病吃幾天藥好像快好了，隔幾天又再感冒，已經不知道看了多少次醫生了。」

陳映庄表示，6個月大到上小學前的孩子，因為媽媽給的抗體耗盡，之後都要靠著自己對抗環境中的病原，所以只要碰到以前沒碰到過的病毒，幾乎都會感染。因此剛去上學的孩子，大多都會被學長姊用口水病毒「霸凌」個一年半載，等該得的病毒都得過一輪以後，有了抗體，隔年就換他來霸凌菜鳥了。

陳映庄指出，正常情況下孩子約3到5天就能產生對抗病原的抗體，所以即便常感冒，完全不吃藥或只吃改善症狀的藥，大約一周就可以痊癒，這代表孩子的免疫力沒啥大問題，但如果有5大徵兆，不管是大人或小孩都要特別注意，分別是感冒超過2周、動不動就發燒腹瀉、經常細菌化膿性感染、精神或胃口很差、傷口難癒合。

陳映庄補充說，有上述的5大徵兆代表免疫力可能出狀況，也許是睡眠品質有問題，又或是營養攝取、運動習慣不佳等。除此之外，長期過敏也可能會影響到免疫力，要改善必須將全部的狀況都列入考量。