一輛車如果能開上10年，算保養得宜；開17年就真的有在認真照顧了，更何況里程數竟突破160萬公里！美國佛羅里達州一名男子，把他的休旅車「開好開滿」，結果因遭遇洪災，車子也泡水了，才無法繼續開。車廠得知後，直接送他一輛全新的同款車。

家住佛州的Mark Miller，從事瀝青鋪路工作，2006年購入TOYOTA一款休旅車，到去年為止，共開了17個年頭，總里程數是破表的160萬公里，平均一年近10萬公里；其實在美國，這樣的里程不算多，一天不到300公里，重點在於他17年如一日。

2022年9月，颶風侵襲佛羅里達，Mark Miller住家被洪水襲擊，愛車終究沒有逃過一劫。當地車廠得知後，邀請他到車廠分享用車經驗，同時再送他一輛同款不同色的休旅車。

當被問到「如何讓一輛休旅車行駛超過100萬公里」，Mark Miller笑著說：「永遠不要忘記換機油。」