前總統馬英九27日啟程出訪大陸，祭祖之旅持續進行中，昨（28）日他前往中山陵、孫中山先生紀念館，不只在提詞時寫下民國的112年，受訪致詞時更自稱前總統，獲得不少讚聲「有guts」。國民黨立委賴士葆提到，接下來總統蔡英文也將出訪，「屆時是否能喊出她是中華民國總統，還是只願說台灣、我國，就讓我們拭目以待。」

馬英九昨日前往中山陵，提詞寫下「和平奮鬥，振興中華」8個大字，落款時除寫下西元的2023年外，同時也寫下了民國的112年（百十二），隨後又在受訪致詞時，喊出「「民國112年3月28日，馬英九前總統率馬英九基金會同仁與同學，敬謁南京中山陵致詞全文」，又是民國、又是前總統，讓PTT網友讚「這局得分，給推」、「馬英九難得有guts了一回，讚」。

而在馬英九出訪大陸後，蔡英文也將於今日出發訪問友邦，期間並將過境美國。賴士葆今在臉書表示，馬英九在大陸土地上喊出他是中華民國前總統，根據最新民調獲得8成左右的民眾支持，「現在輪蔡英文準備到美國，屆時是否能喊出她是中華民國總統，還是只願說台灣、我國，就讓我們拭目以待。」

網友看完後全留言狂酸「那要看看讀稿機有沒有準備這些內容」、「那個女人會說那個國家是抗中保台的」、「喊話不必了，也不期待，民進黨最會比禮遇，過境應該有現任總統禮遇，否則外交部長下台」、「先叫她把1.5個博士的論文拿出來再說吧」、「在美國說中華民國很簡單，在大陸說的出口，那真的是難上加難，但是馬總統做到了」。