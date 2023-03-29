前總統馬英九的大陸行受關注，但綠營的數落聲也從來沒有少過。對此，前立委沈富雄反問，若馬英九真的在大陸被欺負，那民進黨是否會站在馬那一方？沈富雄並直言，他實在是搞不懂民進黨的「敵友之分」。

沈富雄昨（28）日在政論節目《少康戰情室》表示，馬英九這趟大陸行充滿了故事性，是大家茶餘飯後值得討論的話題，但其中最不值得談的，就是民進黨在這次事件中的角色，因為它從頭到尾都只有酸言酸語。

沈富雄反問，馬英九若是在大陸被奚落，那民進黨究竟要站在北京、還是馬那一方？「馬英九被欺負你高興？還是馬英九沒被欺負你才高興？」他並直言，就算馬英九的意見非社會主流，若民進黨是個成熟的執政黨，它還是應該把馬看作自己人，因此他實在是搞不懂民進黨的敵友之分。

至於國民黨，沈富雄認為國民黨對馬英九訪陸一事，心裡是有一點擔心、焦慮的，所以他們拚盡所有的力氣，強調馬的大陸行會帶給台灣和平契機，但國民黨必須小心，別把話說過了頭。