台灣四大超商林立，各有各的特色，高雄一名男網友表示，在某間OK便利商店領包裹時，看到收銀台旁邊公告寫「老闆已吃土3個月」，原來是多數的顧客到店內，目的都只是領包裹，沒有任何消費，領完就離開，盼顧客們領貨同時也能多捧場，讓他第一次領貨順便買一瓶罐裝茶飲，貼文曝光後，網友一面倒點出OK便利商店的缺點。

原PO近日於臉書社團《爆廢公社》上傳一張照片指出，在OK便利商店看到收銀台旁一紙公告，寫道「老闆已吃土3個月，在享受無償代收服務時，還請大家多多消費。口渴帶瓶飲料、嘴饞買包零食，肚子餓拿個泡麵。」

不少消費者到OK便利商店只是為了領包裹。（圖／翻攝自爆廢公社）

公告中表示，提供民眾領包裹、繳納帳單等服務，和做公益沒兩樣，單件的收入僅0.5至3元，連工讀生的薪資都無法支付。原PO感受到店家的無奈，表示「但現在OK便利商店真的就是淪為蝦皮購物領貨店」，且真的很多人只是到超商領貨，沒買任何東西就離開，「難怪加盟主會哀號，領過這麼多次包裹，看到這個『溫情喊話』後，我第一次領貨順便買罐茶。」

貼文曝光，網友紛紛點出OK便利商點的缺點，「OK便利商店就沒啥東西可以買啊」、「我家這邊的OK便利商店，營業環境不是很好，每次領完就趕快走」，「OK便利商店哪一間都很亂，沒領貨就不會想進去」、「OK店內的品項比較少欸」、「OK的東西常常都即期品居多，買一次就不買了」、「OK只能用現金，不方便」。