Masataka Yoshida showing off that power. 👀 pic.twitter.com/TGmHWWcph9 — MLB (@MLB) March 28, 2023

紅襪29日進行開幕戰前最後一場熱身賽，對手同樣是先前才碰頭的勇士，備受期待的日本強打吉田正尚，終於敲出他在春訓的首發全壘打，但紅襪最終仍以5比7不敵勇士，吞下熱身賽4連敗，台灣好手張育成此戰替補上陣，3打數中敲出1支安打。

吉田正尚擔任第4棒左外野手，一局下紅襪就有攻勢，狄弗斯（Rafael Devers）敲出二壘安打搶佔得點圈，2出局後，吉田正尚面對生涯握有116勝的勇士先發投手莫頓（Charlie Morton），打出中右外野方向2分全壘打，助紅襪2比1反超比分，吉田正尚下一打席獲保送後被代跑換下，總計1打數敲1安，進帳2分打點及1保送。

紅襪總教練對於吉田正尚的學習能力、打球智慧及如何在關鍵時刻做出貢獻，留有非常深刻的印象，「他是很聰明的人，能夠理解很多事情，我在WBC及春訓注意到一件事情，無論壘上有無跑者，他知道自己的任務是什麼，也能夠把球打到不同方向。」

台灣旅美好手張育成4局上接替狄弗斯守三壘，下個半局則是移防游擊位置，5局下塔皮亞（Raimel Tapia）二壘安打，再靠著投手犯規攻佔三壘，張育成第一打席就敲出左外野平飛安打送回塔皮亞，春訓首分打點出爐，不過隨後2個打席都遭到三振出局，張育成2場熱身賽都有安打演出，打擊率維持3成33。