國內持續面臨缺蛋危機！農委會主委陳吉仲24日坦言，去年就知道生產量及需求的差異，但為了保護小農，想透過加工廠的調度滿足需求，沒想到H5N1的影響太大。對此，農業專家「Lin bay 好 油」林裕紘質疑小農的定義是什麼，並認為要照顧的是專業農民，讓農民專業提升、收入提升。林裕紘提出2關鍵並直言陳吉仲或許不太懂這些事情，因為他對於產業理解程度「非常的低」。

對於陳吉仲說缺蛋是因為照顧小農，林裕紘昨(28)日在政論節目《關鍵時刻》中指出，小農在台灣是很抽象名字，且若養兩萬隻雞的農民一個月營業額達120萬到160萬，這樣叫小農嗎？小農的定義是什麼？林裕紘認為，要照顧的應該是專業農民，讓農民專業提升、收入提升。

林裕紘舉日本為例，強調日本不會講出要照顧小農這種話，而是會說如何讓農民收入提高、如何增加外銷。林裕紘說日本的蛋一直比台灣便宜，且之前一盒蛋在超市洗選完的價格是90塊到150塊日幣之間，換算下來約台幣20幾塊而已。林裕紘認為，日本在十幾年前提出攻擊型農業，並表示雞蛋要外銷時，大家全部當笑話看，如今香港市場、高階雞蛋市場都是日本的。

林裕紘認為，這就是產業好弱跟強壞，日本人工比台灣貴，且日本飼料也要靠進口，在客觀環境上日本沒有比台灣好多少，但日本卻養到成本這麼低，可是台灣永遠說以照顧小農名義，漠視這些產業，使其情況落後。

林裕紘強調，這次禽流感影響最嚴重是品種，若要改善雞舍，在有限資源下，首先要從種雞開始，第二要從中雞場開始，因這兩個是量最小的，若不改善這些雞舍，這些中雞都帶有禽流感病毒，今天買這些中雞進雞舍，雞反而死光。林裕紘覺得陳吉仲或許不太懂這些事情，並直言陳吉仲對於產業理解程度非常的低。