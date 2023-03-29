全台鬧蛋荒，農委會進口500萬顆蛋填補空缺，全聯和家樂福相繼宣布今（29日）開賣進口蛋，其中全聯先在雙北門市開賣，每盒10顆68元；家樂福在全台門市上架進口平價蛋，每盒10入68元；另外彰化以北門市開賣澳洲進口蛋，有12入79元與89元2種不同規格可選。其中家樂福12入79元的雞蛋，平均每顆只要6.6元最便宜。

全聯宣布，今（29日）率先在雙北門市開賣進口蛋，每盒10顆雞蛋售價68元，平均一顆蛋6.8元，每人限購2盒，各門市上架時間將依各門市為準，售完為止。

家樂福則宣布，今起彰化以北的量販店上架冷藏進口蛋，預計有2種不同規格，分別是澳洲進口600g的12入79元、700g的12入89元兩種規格，平均一顆蛋大約是6.6或7.4元，而彰化以南的店家則將在明（30日）起陸續上架。

此外，家樂福今天也將在全台門市上架進口平價洗選蛋，10入規格售價68元，平均一顆蛋6.8元，每人限購2盒，上架時間依各店到貨時間為準。