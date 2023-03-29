美國男星克里斯普瑞特（Chris Pratt），主演的電影從《侏羅紀世界》到《星際異攻隊》中的「星爵」都深受觀眾喜愛，而主播張齡予透露，在擔任記者10年期間採訪過總統、巨星級人物，但印象最深刻的就是「星爵」克里斯普瑞特。

張齡予日前在臉書回憶七年前曾代表電視台出國採訪《侏羅紀世界》的男女主角，對於國內採訪已駕輕就熟的她，在面對這次全英文專訪仍相當緊張，她為避免冷場或對方接不了話，設計了許多互動橋段，包括恐龍道具、問答板、台灣伴手禮等，希望可以彌補語言上的隔閡，且在正式採訪前，她也主動向對方坦承「我先道歉，這是我的第一次跟像你們這樣的國際巨星全英文專訪，我做了很多準備，但我很怕會有做不好的地方，如果有冒犯的地方，請不要介意，我很緊張，我不是故意的⋯」。

然而，原在與女主角聊天的克里斯普瑞特聽到後立刻停下，用很專心的眼神並放慢語速跟她說：「妳不要擔心，妳會很好的，我保證我講出來每個笑話你都聽得懂，妳不會有事的」接著更主動跟她聊天，也將道具拿了過去一邊配合著問題 ，順利且有趣地結束訪問，隨後還俏皮地對她說：「你看，我就跟你說了吧，妳沒事的(you will be fine ) 有我在 我會罩你（ I got your back )你表現得很好！謝謝你帶來的小禮物！」同時轉頭引導工作人員鼓掌「她很棒！我很喜歡這段訪問」。

克里斯普瑞特這項舉動給了她非常大的鼓勵，在她之後陸續訪問湯姆克魯斯及莎莉賽隆等巨星時，也不再畏懼，最後她感性告白「謝謝克里斯普瑞特我知道你一定看不懂中文，但我會永遠是你的大粉絲！你每部電影我都會買票進電影院看！我愛你！」