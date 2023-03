美國男星克里斯普瑞特(Chris Pratt),主演的電影從《侏羅紀世界》到《星際異攻隊》中的「星爵」都深受觀眾喜愛,而主播張齡予透露,在擔任記者10年期間採訪過總統、巨星級人物,但印象最深刻的就是「星爵」克里斯普瑞特。

張齡予日前在臉書回憶七年前曾代表電視台出國採訪《侏羅紀世界》的男女主角,對於國內採訪已駕輕就熟的她,在面對這次全英文專訪仍相當緊張,她為避免冷場或對方接不了話,設計了許多互動橋段,包括恐龍道具、問答板、台灣伴手禮等,希望可以彌補語言上的隔閡,且在正式採訪前,她也主動向對方坦承「我先道歉,這是我的第一次跟像你們這樣的國際巨星全英文專訪,我做了很多準備,但我很怕會有做不好的地方,如果有冒犯的地方,請不要介意,我很緊張,我不是故意的⋯」。

然而,原在與女主角聊天的克里斯普瑞特聽到後立刻停下,用很專心的眼神並放慢語速跟她說:「妳不要擔心,妳會很好的,我保證我講出來每個笑話你都聽得懂,妳不會有事的」接著更主動跟她聊天,也將道具拿了過去一邊配合著問題 ,順利且有趣地結束訪問,隨後還俏皮地對她說:「你看,我就跟你說了吧,妳沒事的(you will be fine ) 有我在 我會罩你( I got your back )你表現得很好!謝謝你帶來的小禮物!」同時轉頭引導工作人員鼓掌「她很棒!我很喜歡這段訪問」。

克里斯普瑞特這項舉動給了她非常大的鼓勵,在她之後陸續訪問湯姆克魯斯及莎莉賽隆等巨星時,也不再畏懼,最後她感性告白「謝謝克里斯普瑞特我知道你一定看不懂中文,但我會永遠是你的大粉絲!你每部電影我都會買票進電影院看!我愛你!」