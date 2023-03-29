周六就是4月1日，將有多項和民眾荷包相關的新制上路，包括政府普發6000元現金最快4月6日上路，4月10日開放ATM現領、17日郵局現領，另電價4月1日起平均調漲11%，住宅用電平均每度從2.61元漲到2.65元，北北基計程車起跳價也將從70元大漲至85元。

此外，交通部4月起將試辦機車道路駕訓，志願參加者每人補助1200元；北巿則對4月4日（含當天）起出生的新生兒加碼補助，第一胎從2萬翻倍成4萬元。《中時新聞網》整理中央及全台縣巿重要的4月新制，供民眾參考。

●發6000元現金

4月6日起普發6000元現金，三種管道領取，包括登記入帳、特定對象直接入帳、特定偏鄉造冊發放；4月10日起ATM領現，持身分證字號、健保卡號、提款卡領取；4月17日起郵局領現，持健保卡即可，或身分證、居留證。

●電價平均調漲11%

4月1日起電價平均調漲11%，住宅用電平均每度從2.61元漲到2.65元、產業用電平均每度從2.91元漲到3.38元。住宅用電部分，700度以下者不調整、701度至1000度者調漲3%、1001度以上者漲10%。

●北北基計程車起跳價70元漲至85元

北北基地區4月1日零時起，計程車起程運價從70元漲至85元，夜間加成時段（23時至隔日6時）從90元漲至105元，延滯時間計算基準（車速每小時5公里以下）則從累計每80秒5元調整為每60秒5元。

●機車道路駕訓4月試辦，每人補助1200元

4月1日起試辦「機車道路駕訓」總計3小時、路程約3公里，用路人拿到駕照後，可自由參加，交通部補助每位參加者1200元。

●台北市生育補助加碼

台北市為鼓勵市民生育，4月4日兒童節起出生的新生兒，生育獎勵金加碼，第一胎從2萬加倍至4萬元，第二胎從2.5萬提高到4.5萬元，第三胎從3萬調至5萬元。

●桃園市YouBike免費時間延長至60分鐘

4月1日起租借桃園市YouBike，前30分鐘免費延長至前60分鐘免費，等於有10公里免費路程。

●新竹縣敬老禮金1萬元，4月至9月受理申請

新竹縣今年續發敬老禮金1萬元，年滿65歲、2005年8月1日以後設籍竹縣且截至申請日當天設籍滿10年的長輩，可在4月1日至9月30日向戶籍所在地鄉鎮市公所申請，去年已申請並審核通過者可免申請。

●4月起加熱菸從重課稅

根據菸酒稅法，4月起加熱菸將採每公斤或每千支為單位，從高課徵1590元稅金。

●高雄火車站站東路4月起科技執法

高雄火車站站東路4月1日起啟用科技執法，車輛停車逾3分鐘，自動蒐證舉發，依道路交通管理處罰條例處600元以上、1200元以下罰款。