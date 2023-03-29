太萌啦！財政部關務署海關緝毒犬培訓中心徵求「緝毒幼犬寄養家庭」，凡是意願且符合條件的民眾皆可向培訓中心提出申請，而緝毒幼犬的超萌照片曝光後引發熱議，大批鄉民紛紛暴動喊：太可愛了。

「海關緝毒幼犬」徵寄養家庭！超萌照曝光網暴動：太可愛。(翻攝臉書海關緝毒犬)

「海關緝毒幼犬」徵寄養家庭！超萌照曝光網暴動：太可愛。(翻攝臉書海關緝毒犬)

「海關緝毒犬」在臉書粉專發文徵求緝毒幼犬寄養家庭，只要住家在彰化以北、中壢以南，且家中有「非公共空間」的庭院，喜愛狗狗並願意帶緝毒幼犬進行社會化訓練，有意願且符合條件的民眾皆可向緝毒犬培訓中心提出申請，「經該中心培育組派員對申請人進行面試、審核及評分，並實地勘查及審查其房舍符合要求後，得擔任寄養家庭」。

據「海關緝毒犬專區」，寄養家庭是指提供出生滿2個月至1年之幼犬寄養及照護，以熟悉人類社會環境之家庭，「在寄養家庭成長的幼犬，其未來接受緝毒犬訓練的成功率遠高於犬舍圈養的幼犬」。

而「社會化訓練」是指幼犬藉由學習及訓練過程，使身心發展成熟，以期未來適應多變及嚴峻之工作環境，並建立與人類良好之互動關係，提高緝毒犬訓練之成功率。

若民眾有意願擔任「社會化訓練志工」，申請條件如下：

1、有行為能力之中華民國國民。惟逾六十歲以上者，以身體健康狀況足以負荷社會化訓練工作者為限。

2、無前科紀錄且無不良習慣及嗜好者。

3、能配合參與每月至少二次之社會化訓練者。

符合上開資格且有興趣擔任志工者，應繕具海關幼犬社會化訓練志工報名表格，向培訓中心提出申請，經審查合格者，須先參加培訓中心舉辦之說明會，充分瞭解訓練之作業程序後，即可參與社會化訓練。

緝毒幼犬的萌照曝光引發熱議，網友紛紛留言表示「太可愛了」、「可不可以不要這麼可愛呀！」、「恨不得有分身之術，可以多養幾隻！」、「天哪！趕緊在台中買房」、「好想搬家了啦」、「好想陪，可惜沒庭院」、「已經mail資料」。