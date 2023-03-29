何姓男子今年初尾隨夜歸女子返家，先在她居住大樓住處門外埋伏2小時後，拉開她大門紗窗闖進她住處，見她在床上熟睡，逕跨坐在她身上意圖性侵，恐嚇若不從將殺死她，女子驚恐之餘，向何男求饒，說她目前在「做化療」，何男聞言才悻悻然罷手並離去。台北地檢署依強制性交未遂罪起訴何男。

起訴指出，何男與被害人素不相識，何男於今年1月15日凌晨2時，在北市中山區某處遇見被害人，一路尾隨至她居住大樓，並跟隨上樓鎖定被害人住處。

何男先在被害人住處門外等候近2小時，進而在她住處前窺視探知她屋內情形後，用手將大門紗窗拉開，伸手進門縫內，拉開門鎖及大門，闖進被害人住處。

何男一進屋，見被害人在床上熟睡，即上前跨坐在被害人身上，被害人驚醒後，何男出言威脅「你不要反抗，不要叫，不然我會殺死你」，並用手撫摸被害人胸部，接著撥開被害人連身裙，欲撫摸她下體，被害人不斷掙扎閃躲。

被害人不得己，一再出言懇求何男，說她目前在接受化療診治，並保證不會報警，何男才停手並離去。事後被害人向警方報案，警方獲報循線逮獲何男到案。