「請神容易送神難！」一名網友說日前把住家路邊讓一名車主借停，沒想到此後對方屢次直接「停入騎樓」，還會擅自移動騎樓的機車，他向對方勸說也沒用，發文痛批「實在是很不尊重人，難怪這邊的鄰居自家前面都停機車、種盆栽、放三角錐」；其他網友分享能申請劃設紅線，或是檢舉對方違停騎樓。

該網友在臉書「爆怨公社」發文，先前一名車主借停在他家門口，他答應後沒想到對方開始屢次借停，不但會直接停在騎樓，甚至會擅自移動他們家停在騎樓的機車，即便他向對方要求在路邊停、留通道就好，對方仍駛進騎樓內，讓他怒批對方不尊重人，「難怪這邊的鄰居自家前面都停機車、種盆栽、放三角錐」，大嘆請神容易送神難，「借停一次，然後就沒完沒了」。

一名網友說日前把住家路邊讓一名車主借停，沒想到此後對方屢次直接「停入騎樓」，還會擅自移動騎樓的機車，他向對方勸說也沒用。（翻攝自臉書「爆怨公社」）

其他網友留言「這就是你沒有一開始撕破臉的關係」、「向警察說妨礙進出通行，要求直接拖吊，不然若發生危險怎麼逃生」、「找一顆大石頭放在中央」、「找拖吊車吊走…一次2800，多拖吊幾次就不會停了」、「可以在門口灑米，會吸引超多麻雀來，大便大到整個車頂都是」、「換你停他家門口」。

不過也有不少網友認為一勞永逸的方式就是申請劃設紅線，「申請紅線就解決了」、「停騎樓可以報警開單」、「申請劃紅線，不然就是在自己家騎樓放雜物」、「停騎樓違法，停路邊沒問題」。