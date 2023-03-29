小編今（29）日精選5件不可不知的國內外財經大事。退撫基金暌違四年後，再度公告將委託國內投信代操台股120億元，加計仍有150億元委外資金尚未撥款，合計退撫共有270億元最晚可望在今年第三季入市；另勞動基金手中也握有820億元委外資金，合計1,090億元政府基金，將伺機逢低注入台股資金活水。

台股日前高點15,921點，幾成投資專家第一季高點的共識，但專家多認為，第二至第三季仍可能再度回測低點，不排除回測年線（目前約萬五大關，但續向下彎），另專家也預期，第四季有總統大選行情，會是全年高點，政府基金千億元銀彈為大選行情舖路。

【1】政府千億銀彈 伺機入市

政府千億銀彈伺機入市，儘管政府基金官方說法都強調絕不是「護盤」，而是基於退休基金長期投資績效考量，不過，投資專家表示，依過去總統大選年經驗，台股只要接近選前回測低點，政府基金都會有實際撥款的動作，且也適時發揮穩定股市作用，若第二、三季指數大幅拉回或跌破年線前後，政府基金可能加碼機率高。

【2】力抗巴菲特魔咒 又一外資升台積電目標價

台積電（2330）連兩個交易日下跌，原本即將叩關的「巴菲特魔咒」546元價位，現在反而愈離愈遠。瑞信證券抓緊時機護航，先替第二季客戶庫存調整影響營運打下預防針，再強調下半年至2024年營收反彈強悍，逆勢調升股價預期至600元，與里昂、摩根大通證券共組台積電多頭護衛隊。

【3】Intel傳全面退出5G數據機市場

英特爾（Intel）傳出將把旗下5G數據機晶片事業全數結束，規劃將把僅剩下的5G數據機晶片技術轉讓給聯發科及中國通訊模組廠廣和通，代表未來若要導入英特爾平台的OEM／ODM廠都有望採用聯發科的5G數據機晶片。

【4】晶片戰求生 陸商務部長會見ASML執行長

美國聯合日本、荷蘭等盟國封鎖中國半導體產業崛起，近日更傳出美方最快4月份將加碼制裁中國，這讓在中國市場有龐大利益的荷蘭微影設備巨頭艾司摩爾（ASML）陷入左右為難。中國商務部長王文濤28日向ASML執行長溫彼得（Peter Wennink）強調，希望ASML能為中荷經貿合作做出積極貢獻，並共同維護全球半導體產業鏈供應鏈穩定。

【5】世銀：全球恐陷失落的十年

世界銀行（World Bank）27日發布報告示警，2030年前全球年均經濟成長率恐降至2.2％，創下30年新低紀錄，意味著全球將陷入「失落的十年」，除非政府採行雄心遠大的計畫，包括提升勞動供給、生產力和投資，才能扭轉劣勢。