51歲石姓女子停在家門口的機車26日不翼而飛，於是報警處理，沒想到警方調查後發現，因前陣友人陳姓女子借住時女家中時，臨時借用石女機車，鑰匙始終未歸還，26日早上又急用車，才乾脆騎走石女的機車代步。聽到這裡石女才想起，原來先前消失的那把鑰匙，一直留在陳女身上。石女的糊塗、陳女的自我，都讓員警相當傻眼，並依竊盜罪將陳女送辦。

26日石女向警方報案，家門口的機車不翼而飛，且石女強調機車鑰匙「還在家」。當日晚間員警巡邏時，剛好遇到陳女騎車「借來」的機車在馬路上行駛，於是將陳女攔下，但員警一看發現機車上還插著另一把鑰匙，讓員警相當疑惑。

員警一問之下才知道，原來陳女母親與石女是好朋友，前陣子陳女暫住石女家中時，曾向石女借用機車，但鑰匙未歸還給石女，當日陳女的機車拋錨，又急著用車，才乾脆將陳女的機車「借走」。

荒唐的是，這段期間石女發現鑰匙有發現不見，但怎麼都想不起來鑰匙究竟在何處，聽到陳女的解釋後，石女才恍然大悟的說「原來之前錀匙不見是在陳女身上」、「難怪之前錀匙不見」，警方依竊盜罪將陳女送辦。