古巴代表隊先前傳出牛棚捕手布里耶多（Ivan Prieto）未隨隊搭機，成為本屆WBC首位叛逃的選手，不過當時他未留有出賽紀錄，據大聯盟古巴記者羅梅羅（Francys Romero）報導，古巴隊陣中效力日本職棒中日龍的牛棚投手Y.羅德里奎茲（Yariel Rodríguez），成為了經典賽後叛逃第2人。

羅梅羅在報導中指出，Y.羅德里奎茲目前人在多明尼加，預計將與大聯盟球隊簽約，根據美國球探的說法，Y.羅德里奎茲有望簽下5年5000萬美元的合約。Y.羅德里奎茲上賽季擔任中日龍牛棚要角，出賽56場取得6勝2負，防禦率只有1.15，季末以39次中繼成功獲得中央聯盟中繼王。

上季結束後，Y.羅德里奎茲與中日龍達成續約2年協議，在WBC也出賽2場，不過角色轉換為先發投手，預賽面對荷蘭先發4局失1分，8強對陣澳洲3.1局失1分，2場下來防禦率2.45，飆出10次三振。中日龍監督立浪和義表示，Y.羅德里奎茲原定29日回到球隊報到，如果失去了最重要的佈局投手，對球隊的損失是無法估計的。

古巴政府允許當地選手前往日職發展，不過因為政治因素，古巴選手無法與大聯盟球隊簽約，實現旅美夢只有叛逃一途。本屆WBC，大聯盟准許古巴召集叛逃球員參與賽事，孟卡達（Yoan Moncada）、羅伯特（Luis Robert）以及前運動家重炮塞斯佩迪斯（Yoenis Céspedes）都重新披上了國家隊戰袍。