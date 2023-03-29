汪小菲去年被前妻大S控告未支付子女生活費，向法院申請強制執行扣押汪小菲的財產，汪小菲反提出訴訟後，近日台北法院駁回汪小菲。未料工作上，汪小菲和張蘭的直播團隊也出包，以孟賀為首的20多位工作人員集體出走，昨(28日)孟賀更曬出汪小菲私下在背後飆罵張蘭的音檔，稱母子倆私下長期不合，孟賀更威脅不要再惹他，否則會接著爆張穎穎的事。

汪小菲和大S前年底宣布離婚後，張蘭便積極進軍直播業，傳聞因此海撈上億，近日卻傳出孟賀等20多位工作人員以張蘭不履行合約義務為由，紛紛集體離職，而汪小菲當時回應孟賀團隊成本開價太高，還要抽成，專業程度不如理想，才選擇解除合作。

昨汪小菲方面曬出影片，片中孟賀稱：「我們是合作關係，不是聘用關係，沒有開（付）工資這類說法，這些員工的工資都是我開（付）的」，和孟賀指控張蘭積欠約400萬台幣的說法不符，孟賀則反駁汪小菲斷章取義，他所想要討回的是2022年5月到8月間他替張蘭代墊的酬勞，更請汪小菲自己去問媽媽求證。

孟賀更諷刺汪小菲檯面上裝好兒子人設，私下卻常罵媽媽，並秀出音檔，可見疑似汪小菲的聲音大罵張蘭「腦子有病」，又叫媽媽別管他餐廳的事，「張蘭不許帶咱們麻六記任何一個東西」，要汪小菲自己查清楚再出來說，否則會加碼爆汪小菲和張穎穎的事，對此，汪小菲暫未回應。